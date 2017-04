Taimela Salon äänikuningatar ja Lundén äänikuningas

|

Katja Taimela (sd.) on Salon ääniharava. Taimela on saanut 1118 ääntä, kun äänistä on laskettu 93,6 prosenttia.

Kakkossijaa pitää Mikko Lundén (ps.) 936 äänellä. Kärkikaksikon asemaa ei käytännössä uhkaa enää kukaan.

Kolmossijalle näyttää nousevan kokoomuksen Juhani Nummentalo, jolla on 703 ääntä. SDP:n Simo Vesa on saanut 647 ääntä.

SDP:n Saku Nikkanen on saanut 527 ääntä, kokoomuksen Sanna Lundström 495 ääntä ja perussuomalaisten Heikki Tamminen 451 ääntä.

Yli 400 ääntä saaneiden jäljessä tulee Marjatta Halkilahti (kd.) 373 äänellään.