Tanskan poliisi löysi useita surmattuja asunnosta Kööpenhaminan lähellä

Tanskassa poliisi on löytänyt ”useita kuolleita” asunnosta Börnshöjssä lähellä Kööpenhaminaa. Alustavien tietojen mukaan uhrit on surmattu.

Extra Bladet -lehden haastatteleman poliisin mukaan asunnossa oli paljon verta. Yksi henkilö on otettu kiinni epäiltynä teosta.

Poliisi ei ole toistaiseksi paljastanut uhrien lukumäärää tai sitä, miten heidät oli surmattu.

http://ekstrabladet.dk/112/flere-fundet-draebt-i-lejlighed/6611491

STT