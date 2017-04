Tanskasta ei vastusta Leijonille

|

Suomen jääkiekkomaajoukkue selvitti Tanskan kohtalaisen helpolla, kun Mikkelissä pelatussa maaottelussa päädyttiin lukemiin 3-0 (0-0, 1-0, 2-0). Maalit tekivät Antti Pihlström, Tomi Sallinen ja Mika Pyörälä, ja maalivahti Joni Ortio piti nollan 10 torjunnalla. Tanskan maalilla George Sörensen kirjasi 27 torjuntaa.

– Pelillinen tasapaino oli hyvää. Tehokkuutta puuttui, päävalmentaja Lauri Marjamäki summasi illan Ylen tv-haastattelussa.

– Joukkue on sitoutunut, paljon hyviä pelillisiä asioita näkyi. Tehokkuutta kun saadaan lisää, niin hyvä tulee, Marjamäki jatkoi.

Ottelu oli kautta aikain 16. A-maaottelu Suomen ja Tanskan välillä, ja Suomi on voittanut peleistä 15. Ainoa tappio on kevään 2010 MM-kisoista. MM-leirityksiään jatkavat joukkueet kohtaavat uudelleen lauantaina Lappeenrannassa.

– Pikkuhiljaa koneita käyntiin. Vähän tuntuman hakua, mutta hyvä peli silti, hyökkääjä Pekka Jormakka kuvaili Ylelle Tanska-pelin antia.

STT

Kuvat: