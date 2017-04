Tappara voiton päässä finaalipaikasta, JYP tasoitti SM-välierät

|

Tappara otti maanantaina askeleen kohti jääkiekkoliigan finaaleja. Se hankki toisen vierasvoittonsa HIFK:sta maalein 2-0 ja siirtyi välieräsarjassa johtoon otteluvoitoin 3-1.

Tapparan viides peräkkäinen finaalipaikka on yhden voiton päässä. Välieräsarja on katkolla sille kotijäällä Tampereella keskiviikkona.

HIFK oli yllättänyt Tapparan lauantaina Tampereella. Niinpä runkosarjan näytöstyyliin voittaneen Tapparan peli oli kaksi päivää myöhemmin Helsingissä kliinisen tarkkaa.

Kristian Kuusela vei Tapparan 1-0-johtoon ajassa 4.08, kun hän nosti maalin läheltä ruuhkan sivusta kiekon verkkoon.

Koska maalitilanteet olivat vähissä, joukkueet pelasivat ottelussa seuraavat yli 55 minuuttia ilman osumaa. Kun HIFK veti maalivahti Kevin Lankisen vaihtoon ja yritti tasoitusta ylivoimalla, Tapparan Jere Karjalainen iski tyhjään pömpeliin loppuluvuiksi 2-0.

Tapparan maalivahti Dominik Hrachovina tarvitsi kevään pudotuspelien neljänteen nollapeliinsä vain 15 torjuntaa.

Olkinuora piti KalPan nollilla

KalPan ja JYPin välieräsarjassa ei ole maaleilla mässäilty. JYP oli maanantaina terävämpi voittamalla kotikaukalossaan 2-0. Se tasoitti ottelusarjan 2-2:een.

JYPin maalit tekivät toisessa erässä kaukolaukauksella pelaajaruuhkan takaa Mikko Kalteva ja päätöserässä läpiajosta Antti Suomela.

Kun JYP hävisi kaksi ensimmäistä välieräpeliä yhteismaalein 0-5, KalPa on puolestaan jäänyt kahdessa viime kohtaamisessa ilman maalia.

Kahdessa ensimmäisessä välierässä KalPan sankareihin kuului nollan kummallakin kerralla pitänyt maalivahti Eero Kilpeläinen. Huono ei Kilpeläinen ole ollut kahdessa viime välierässäkään, mutta nyt on ollut JYP-vahti Jussi Olkinuoran nollapelien vuoro.

Olkinuora torjui Jyväskylässä 25 kertaa. Hänen nollaputkensa KalPaa vastaan on kestänyt välierissä nyt 131 minuuttia ja 29 sekuntia.

JYPin kahden peräkkäisen voiton myötä ottelusarja venyy ainakin kuuteen otteluun. Finaalipaikka heltiää neljällä voitolla.

STT

