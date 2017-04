Tarkkailijajärjestö: Syyrian kaasuiskusta toipuvaan kaupunkiin tehtiin ilmaisku

|

Syyriassa Khan Sheikhunin kaupunkiin tehtiin ilmaisku, jossa kuoli ainakin yksi ihminen, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva The Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Tarkkailijajärjestön mukaan on epäselvää, onko iskun takana Syyrian hallitus vai sen liittolainen Venäjä.

Samaan kaupunkiin tehtiin aiemmin epäilty kaasuisku, jossa kuoli ainakin 80 siviiliä, mukaan lukien 31 lasta, kertoo uutistoimisto AFP. Valtaosa kansainvälisestä yhteisöstä on syyttänyt Syyrian presidentti Bashar al-Assadin joukkoja kemiallisten aseiden käytöstä. Assadin hallitus on kieltänyt syytökset.

Syyrian hallituksen läheisimmät liittolaiset Venäjä ja Iran ovat puolustaneet Assadia. Venäjän ja Iranin armeijan edustajat kertoivat lauantaina jatkavansa ”taistelua terroristeja ja heidän tukijoitaan vastaan” Syyrian hallituksen kanssa. Molemmat kertoivat tuomitsevansa Yhdysvaltojen Syyriaan tekemän ohjusiskun.

– Yhdysvaltojen iskulla pyrittiin hidastamaan Syyrian armeijan ja sen liittolaisten voittoja ja vahvistamaan terroristijärjestöjä, edustajat sanovat yhteisessä lausunnossaan.

Yhdysvallat ampui Välimereltä 60 risteilyohjusta Shayratin lentokentälle, mistä iskun tehneiden koneiden arveltiin lähteneen. Syyrian valtiollisen Sana-uutistoimiston mukaan yhteensä yhdeksän ihmistä kahdesta lähikylästä, heidän joukossaan neljä lasta, saivat surmansa ohjustulituksessa.

Yhdysvallat tutkii Venäjän osuutta

Yhdysvallat tutkii, oliko Venäjä mukana kaasuiskussa, kertoo uutiskanava CNN viitaten puolustusministeriön lähteisiin. Puolustusministeriön mukaan Yhdysvallat haluaa erityisesti tietää, pommittivatko venäläiskoneet iskupaikan lähistöllä sijaitsevaa sairaalaa hävittääkseen todisteita. Sairaalassa hoidettiin kemiallisen iskun uhreja.

Pentagonin mukaan venäläisten miehittämätön lennokki liikkui alueella ennen kuin sairaalaa pommitettiin. Toisaalta alueella liikkuu koko ajan runsaasti venäläisten lennokkeja, joten tässä vaiheessa ei ole varmaa, liittyikö lennokki suoraan iskuun.

Kremlin edustaja Dmitri Peskov kiisti CNN:n tiedot Venäjän osuudesta kanavalle lähettämässään tekstiviestissä.

Venäjän mukaan kemialliset aineet pääsivät ilmaan, kun Syyrian ilmavoimat pommittivat kapinallisten asetehdasta. Asiantuntijoiden mukaan väite on epäuskottava.

Venäjän-matka peruuntui

Britannian ulkoministeri Boris Johnson on perunut ensi viikoksi suunnitellun vierailunsa Venäjälle. Johnsonin toimiston lausunnon mukaan Syyrian tapahtumat ovat muuttaneet tilanteen perustavanlaatuisesti.

Johnsonin mukaan nyt on tärkeintä pitää yllä kontakteja Yhdysvaltojen ja muiden kanssa ennen ensi viikon alun G7-maiden ulkoministerikokousta.

– Tuomitsemme sen, että Venäjä jatkaa Assadin hallinnon puolustamista jopa sen jälkeen, kun kemiallisia aseita käytettiin viattomia siviilejä vastaan, Johnson sanoi.

Hän kehotti Venäjää tekemään kaiken mahdollisen, jotta Syyriassa saataisiin aikaan poliittinen ratkaisu, ja työskentelemään kansainvälisen yhteisön kanssa, jotta viime viikon järkyttävät tapahtumat eivät koskaan toistuisi.

– Keskustelin näistä suunnitelmista Yhdysvaltain ulkoministeri RexTillersonin kanssa, Johnson lisäsi.

Hän myös sanoi, että Tillerson aikoo yhä vierailla Moskovassa G7-maiden kokouksen jälkeen. G7-maiden ulkoministerit neuvottelevat Italian Luccassa maanantaina ja tiistaina. G7-maihin kuuluvat Yhdysvaltain ja Britannian lisäksi Japani, Saksa, Ranska, Italia ja Kanada.

http://edition.cnn.com/2017/04/07/world/syria-military-strikes-donald-trump-russia/index.html

STT

Kuvat: