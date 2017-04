TEM ja ely-keskukset: Alueiden näkymät kirkastuneet koko Suomessa

|

Alueiden kehitysnäkymät ovat myönteisiä koko Suomessa, käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön ja ely-keskusten katsauksesta. Kasvun veturina toimii katsauksen mukaan lounaisrannikon vientiteollisuuden vahva kehitys.

Vahvimmat kehitysnäkymät ovat katsauksen mukaan Varsinais-Suomessa, missä Uudenkaupungin autotehdas rekrytoi lisää työntekijöitä ja laivanrakennus jatkaa vahvassa kasvussa. Katsauksen mukaan Varsinais-Suomea voidaan pitää jo positiivisen rakennemuutoksen alueena.

Positiivisia kasvunäkymiä on myös Kainuussa ja Keski-Suomessa muun muassa kaivosteollisuuden myönteisten merkkien ja metsäteollisuuden investointien myötä. Lapissa puolestaan matkailu on vahvassa kasvussa.

Työttömyys on kääntynyt laskuun ja alueet arvioivat myönteisen työllisyyskehityksen jatkuvan lähitulevaisuudessa. Myös pitkäaikaistyöttömyys on lähtenyt useimmilla alueilla laskuun.

Työllisyystilanteen paraneminen ja työvoiman ikääntyminen on katsauksen mukaan aiheuttanut sen, että rekrytointiongelmien määrä on lähtenyt monilla alueilla kasvuun. Erityisesti pulaa on metallialan osaajista.

Myönteisiä tunnelmia kuvastaa hyvin se, että Suomen 67 seutukunnasta peräti 65:ssä uskotaan, että vuoden kuluttua tilanne elinkeinoelämän ja yritystoiminnan osalta on parempi kuin nyt. Kahdessa seutukunnassa tilanteen uskotaan pysyvän ennallaan ja yhdessäkään ei uskota tilanteen heikkenevän.

Erityisen myönteisiä tulevaisuudennäkymät ovat Kajaanin, Pietarsaaren ja Turun seutukunnissa sekä Vakka-Suomen seutukunnassa Turun naapurissa.

– Siitä on pitkä aika, kun on päässyt näin positiivisia karttoja esittelemään, strategiajohtaja Jouko Nieminen sanoi esitellessään työ- ja elinkeinoministeriön ja ely-keskusten katsausta Kajaanissa.

STT

