Terho tyrmäsi Risikon ehdotuksen pakolaiskiintiön nostamisesta

Sisäministeri Paula Risikon (kok.) ehdotus pakolaiskiintiön nostamisesta ensi vuonna edustaa vain kokoomuksen kantaa, sanoo perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho STT:lle.

Hänen mielestään Suomella ei ole varaa nostaa humanitaarisen maahanmuuton kustannuksia. Terho sanoo, että Suomi on tehnyt osansa muun muassa toissa vuoden turvapaikkakriisin hoidossa. Hänen mukaansa näitä kustannuksia maksetaan vielä pitkään.

Terhon mukaan pakolaiskiintiön nostamisesta ei ole keskusteltu eikä keskustella.

Risikko ehdottaa Suomen pakolaiskiintiön nostamista takaisin 1 050:een ensi vuonna. Suomen nykyinen kiintiö on 750.

Risikon mukaan asiaa on tarkoitus käsitellä hallituksen puoliväliriihessä huhtikuussa. Terho torppasi tämän.

– Asiasta ei ole edes keskusteltu, eikä keskustella. Pakolaiskiintiö ei nouse, Terho viestitti STT:lle.

Risikko sanoi tiedotteessa, että kun pakolaisia otetaan vastaan suoraan muun muassa YK:n pakolaisleireiltä, autetaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia pääsemään turvallisesti Eurooppaan. Samalla taistellaan ihmissalakuljetusta vastaan.

Hänen mukaansa Suomi on painottanut EU:ssa maahanmuuton parempaa hallintaa ja maahanmuuton laillisten väylien kehittämistä.

– Tässä jokaisen jäsenvaltion tulisi kantaa oma vastuunsa.

Vielä viime lokakuussa Risikko ilmoitti eduskunnan kyselytunnilla, ettei Suomen ole mahdollista kasvattaa pakolaiskiintiötään. Risikko sanoi tuolloin, ettei Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden tilanne ollut vielä hallinnassa.

Suomen vuosittainen pakolaiskiintiö on ollut 750 lähes koko 2000-luvun ajan. Kiintiötä nostettiin Syyrian tilanteen vuoksi 1 050:een vuosina 2014 ja 2015, mutta 2016 se laskettiin takaisin 750 paikkaan.

Kiintiöpakolaisina valitaan henkilöitä, jotka ovat jo pakolaisina jossain toisessa maassa ja joita YK:n pakolaisjärjestö UNHCR esittää uudelleensijoitettaviksi.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen oli torstaina lomalla eikä halunnut kommentoida pakolaiskiintiön nostamista.

