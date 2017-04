Tieto on avainasia

|

Tiedustelulain muuttamista ollaan viemässä eteenpäin kiireisellä aikataululla vielä tämän eduskunnan aikana. Jotta muutos saadaan hyväksytyksi yhden vaalikauden kuluessa, eduskunnasta on löydyttävä viiden kuudesosan enemmistö muutoksen taakse. Kyse on perustuslakitason asiasta.

Lakihankkeen taustalla ovat arviot kansainvälisen tilanteen muuttumisesta viime vuosien aikana ja uudet muun muassa digitalisaation myötä syntyneet uhkakuvat.

Konkreettisia vauhdittajia tiedustelulain muuttamisessa ovat olleet Euroopan keskuksissa koetut terrori-iskut. Viimeisimmät näistä ovat ihan tuoreita: Pietarin metrossa räjäytettiin pommi vain vähän aikaa sitten, Tukholmassa ajettiin kaapattu kuorma-auto viime viikolla väkijoukkoon.

Mainitut tapaukset antavat keskustelulle aiheesta erityistä ajankohtaisuutta. Vaatimukset tiedustelulain muutostarpeesta ovat kuitenkin vanhempaa perua.

Kyse on yksityisen viestin suojan rajoittamisesta. Lakia muutettaisiin siten, että suojelupoliisi ja puolustusvoimat voisivat tietyissä tilanteissa mutta ilman konkreettista rikosepäilyä seurata yksityistä tietoliikennettä. Jos tällainen tietoliikenteen seulonta sallitaan, silloin kajotaan perustuslain takaamaan yksityisyyden suojaan.

Presidentti Sauli Niinistö on puhunut muutosten tarpeesta. Suojelupoliisi sanoo Suomen olevan tässä jäljessä vertailukelpoisten maiden lainsäädännöstä. Hallituksessa muutoshankkeella on vankka tuki.

Perustuslakiin tulevia muutoksia ei hallituksen voimin saada vietyä läpi. Oppositiossa muutoshankkeeseen suhtaudutaan kriittisesti varsinkin vihreissä ja vasemmistoliitossa. Tärkeälle paikalle onkin nousemassa RKP, jolle voi tulla vaa’ankielen asema.

Terrorismin ja sen tapaisten uhkien torjuminen perustuu voimakkaasti tietoon. Kun kaiken ytimessä on tuhotöiden ennalta ehkäiseminen, se voi onnistua vain ajoissa saadun tiedon avulla.

Oman lainsäädäntömme ja Suomen kanssa yhteistyötä tekevien maiden lainsäädännön saaminen samalle pohjalle on vahva peruste. Tietojen saanti muilta edellyttää vastavuoroisuutta.

Toisessa vaakakupissa on yksilönsuojan periaate. Jos oikeutta tiedusteluun laajennetaan, se on tehtävä hyvin huolellisen harkinnan kautta ja niin, että yksilönsuojan periaate ei tätä kautta lähde murenemaan.