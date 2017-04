Trump näytti iskuvoimaa

|

Yhdysvaltain ohjusisku Syyrian sotilastukikohtaan oli presidentti Donald Trumpilta vahva viesti. Siitä voi löytää merkkejä Yhdysvaltain ulkopolitiikan muutoksesta, valmiudesta sotilaallisiin iskuihin ja presidentin nopeudesta.

Edellisen presidentin Barack Obaman aikana vastaavaa iskua Syyrian diktaattoria Bashar al-Assadia vastaan odotettiin, mutta sitä ei koskaan tullut. Trump ei aikaillut, kun hyvä syy tuli kuin tarjottimella.

Yhdysvaltojen ja Venäjän linjat Syyriassa näyttävät lähtevän entistä vahvemmin eri suuntiin. Syyrian hallintoa voimakkaasti tukevan Venäjän ja Yhdysvaltojen voi olla entistä vaikeampaa löytää yhteisiä ratkaisuja Syyrian tilanteen rauhoittamiseksi.

Vain pari päivää aikaisemmin Syyrian hallituksen koneet iskivät kapinallisjoukkojen kohteeseen. Hyökkäyksessä käytettiin kemiallisia aseita, ja siinä kuoli yli 80 siviiliä. Kemialliset aseet luokitellaan joukkotuhoaseiksi, ja niiden käyttö on sotarikos.

YK:n turvallisuusneuvosto ei pystynyt ottamaan kaasuiskuun kantaa, kun se kaatui Venäjän vastustukseen.

Yhdysvallat ei Trumpin mukaan voi katsoa sivusta kemiallisten aseiden käyttöä. Tuoreissa arvioissa ohjusiskua sekä kiiteltiin että arvosteltiin. Trumpille sopii hyvin, että huomio keskittyy Syyriaan pois uuden hallinnon sisäpoliittisista ongelmista.

Valkoiselle talolle sopii hyvin myös etäisyyden ottaminen Venäjään. Presidentti Trumpia ja hänen kampanjakoneistoaan on syytetty läheisistä suhteista Venäjään ja jopa Venäjän tuesta vaalikampanjassa.

Yhdysvaltain ohjusisku herätti voimakasta paheksuntaa Venäjällä. Sillä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia Venäjän ja Yhdysvaltojen keskinäisiin suhteisiin. Mahdollista on toki sekin, että taustalla oli käyty etukäteen perusteellinen keskustelu ja iskun jälkeen nähtävä rähinä jää lyhyeksi.

Ohjusiskun ajoitus Kiinan presidentin vierailun yhteyteen oli samalla viesti Kiinalle: Yhdysvallat on valmis toimimaan, kun tarve vaatii.

Ohjusisku herättää väistämättä ajatuksen Yhdysvaltain paluusta maailmanpoliisiksi. Siinä missä YK on oman turvaneuvostonsa vanki, Yhdysvalloilla on valtavat asevoimat ja nopea päätöksentekomalli.

Väärin käytettynä tämä yhdistelmä sisältää uhkakuvia.