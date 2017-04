Trump piti kiinni kannastaan Nato-maiden maksuvelvoitteista

|

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitää kiinni kannastaan, että Nato-maiden on tehtävä osuutensa sotilasliiton toiminnan rahoittamiseksi.

Trump sanoi yhdessä Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa, että Nato-maiden tulisi maksaa kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan sotilasmenoihin.

– Yhteisiin haasteisiimme vastatessamme on varmistettava, että Nato-maat täyttävät rahoitusvelvoitteensa ja maksavat, mitä ovat velkaa, Trump sanoi.

Trump kuvaili kuitenkin Natoa kansainvälisen rauhan ja vapauden linnakkeeksi ja korosti sotilasliiton roolia terrorinvastaisessa taistelussa.

Sotilasliittoa aiemmin kritisoinut Trump sanoi, ettei Nato ole enää vanhanaikainen.

Stoltenberg puolestaan totesi Trumpin olevan kanssaan samaa mieltä siitä, Nato on perustus Yhdysvaltain ja Euroopan turvallisuudelle. Hän sanoi Yhdysvaltain sitoutuneen vahvasti Euroopan turvallisuuden takaamiseen.

Trump: Venäjä-suhteiden parantuminen olisi fantastista

Kun Trumpilta kysyttiin Yhdysvaltain tulehtuneista Venäjä-suhteista, hän sanoi, että Yhdysvallat saattaa olla ”kaikkien aikojen aallonpohjassa” Venäjä-suhteissaan, mutta lisäsi, että olisi ”fantastista”, jos suhteet Venäjään ja maan presidenttiin Vladimir Putiniin voisivat parantua.

– Olisi ihanaa, jos Nato ja maamme voisivat tulla toimeen Venäjän kanssa, Trump sanoi.

Yhdysvaltain ja Venäjän suhteita kiristää erityisesti Syyrian konflikti. Syyrian presidentti Bashar al-Assadia tukeva Venäjä esti veto-oikeudellaan YK:n Syyria-päätöslauselmaehdotuksen hyväksymisen keskiviikkona. Lauselmassa olisi vaadittu Syyrian hallitusta yhteistyöhön kaasuiskun tutkinnassa.

Trump sanoi, että on mahdollista, että Venäjä tiesi kaasuiskusta, josta Yhdysvallat syyttää Assadin hallintoa.

– Haluaisin ajatella, etteivät he tienneet, mutta on se varmasti mahdollista. He olivat siellä. Joten me saamme asian selville, Trump sanoi.

Yhdysvallat on vaatinut Venäjää toistuvasti vetämään tukensa Assadilta.

Tillersonin matka ei tuonut parannusta suhteisiin

Yhdysvaltain ulkoministerin Rex Tillersonin matka Moskovaan ei juuri onnistunut suhteiden paikkailussa. Putinin ja Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin tavannut Tillerson sanoi, että maiden keskinäinen luottamus on alhainen. Hän myös totesi, etteivät kahden ydinasevaltion suhteet voi olla tällaiset.

Myös Putin sanoi, että Venäjän suhteet Yhdysvaltoihin ovat huonontuneet Trumpin hallintokauden aikana.

– Voi sanoa, että luottamuksen käytännön taso, erityisesti sotilaallinen taso, ei ole parantunut vaan pikemminkin huonontunut, Mir-kanava siteerasi Putinin haastattelua.

STT

