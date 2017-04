Trump: USA ratkaisee Pohjois-Korean ongelman tarvittaessa yksin

|

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan olisi hyvä, jos Kiina päättäisi auttaa Yhdysvaltoja Pohjois-Korean ongelman ratkaisemisessa. Jos näin ei tapahdu, Yhdysvallat on Trumpin mukaan valmis ratkaisemaan ongelman yksin, Trump viestitti Twitterissä.

Pohjois-Korea on uhonnut Yhdysvalloille olevansa valmis sotaan. Maa esitti eilen vastalauseensa Yhdysvaltojen päätökselle lähettää lentotukialuksen johtama laivasto-osasto Korean niemimaan lähistölle.

Trump myös kertoi ottaneensa Pohjois-Korean kysymyksen esille Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa.

– Selitin Kiinan presidentille, että kauppasopimuksesta Yhdysvaltain kanssa tulee heille paljon parempi, jos he ratkaisevat Pohjois-Korean ongelman, Trump tviittasi.

Trumpin mukaan Pohjois-Korea ”kerjää vaikeuksia”.

Pohjois-Korean on arveltu valmistautuvat uuteen ydinkokeeseen. Sen ajankohta voisi olla esimerkiksi ensi lauantai, jolloin vietetään maan perustajan Kim Il-Sungin syntymäpäivää.

Trumpin päätöstä tehdä ohjusisku Syyriaan viime viikolla on pidetty myös varoituksena Pohjois-Korealle voimatoimien mahdollisuudesta.

