Tuhansia kokoontunut Tukholmaan muistamaan iskun uhreja

|

Tuhansia ihmisiä on kokoontunut Tukholmassa Sergelin torille muistamaan toissa päivän terrori-iskun uhreja. Uhreja on kunnioitettu hiljaisella hetkellä ja puheilla.

Hiljainen hetki pidettiin kello 14.53 eli samalla kellonlyömällä, jolloin isku tehtiin. Parhaillaan on meneillään muistokonsertti.

Torille on tuotu valtavasti kukkia, kynttilöitä, viestejä ja Ruotsin lippuja.

– Haluamme näyttää itsellemme, Ruotsille ja ulkomaailmalle, ettemme koskaan anna vihan sokaista itseämme. Palaamme kaduille ja otamme kaupunkimme takaisin, sanoi muistotilaisuuden järjestäjiin kuuluva Damon Rasti Dagens Nyheterille.

Muistotilaisuus alkoi rakkauden ja huolenpidon julistuksella. Sergelin tori on vain kivenheiton päässä terrori-iskun paikasta Drottninggatanilla.

Myös muualla Ruotsissa on muistojuhlia. Esimerkiksi Linköpingissä, Norrköpingissä ja Lundissa uhreja muistetaan valojuhlalla.

Kaikki Tukholman terrori-iskussa kuolleet neljä uhria on tunnistettu. Kuolleiden joukossa on 41-vuotias brittimies, belgialaisnainen ja kaksi ruotsalaista, joiden ikää tai sukupuolta viranomaiset eivät ole kertoneet.

Iskupaikka siivotaan tänään

Eristysaluetta Åhlénsin tavaratalon ympärillä ja Drottninggatanilla aletaan siivota tänään. Alueelle tuodut kynttilät ja kukat siirretään Sergelin torin portaille lähelle Kulttuuritaloa. Surunvalittelukirja kaupungintalolla on edelleen avoinna, ja toinen kirja avataan Kulttuuritalolle.

Tavaratalo Åhléns kertoi peruvansa suunnittelemansa iskussa vaurioituneiden tavaroiden alennusmyynnin ja pyysi anteeksi. Tavaratalo ilmoitti eilen, että aikoo myydä alennuksella terrori-iskussa savusta vaurioituneita tavaroita. Ilmoitus raivostutti ihmiset.

Åhlénsin tavarataloa ei ole avattu tänään lainkaan, vaan kaikki vaurioituneet tavarat poistetaan ja tavaratalo avataan vasta huomenna.

STT

Kuvat: