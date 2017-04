Tukholman epäilty iskijä oli määrätty karkotettavaksi maasta

|

Tukholman epäilty iskijä oli hakenut oleskelulupaa Ruotsista, mutta hänen hakemuksensa oli hylätty, kertoo poliisi.

Mies oli tullut Ruotsiin vuonna 2014, jolloin hän haki oleskelulupaa. Hänen hakemustaan ei kuitenkaan hyväksytty. Poliisin mukaan mies oli kiinnostunut ääriliikkeistä.

Viime vuonna mies päätettiin karkottaa. Helmikuussa poliisia kehotettiin etsimään mies ja karkottamaan hänet. Poliisi ei tavoittanut miestä, koska samanlaisia tehtäviä oli niin paljon.

Poliisilla on kiinniotettuna ”noin viisi ihmistä” perjantain iskun tiimoilta.

Kaikki Tukholman terrori-iskussa kuolleet neljä uhria on tunnistettu. Uhreista kaksi on ruotsalaisia, yksi britti ja yksi belgialainen.

Poliisi on tähän mennessä pitänyt noin 500 iskuun liittyvää kuulustelua.

Poliisien määrää useissa kohteissa ympäri Ruotsia on kasvatettu, mutta tietoa uusista terroriuhista ei ole.

Seitsemän ihmistä on otettu kiinni kuulusteluja varten poisluettuna epäilty tekijä.

Iskussa haavoittuneista kymmenen on edelleen sairaalassa. Heistä neljän vammat ovat vakavia.

– Kun tunnistaminen on saatu loppuun ja olemme kertoneet omaisille, sitten kerromme asiasta, tiedottaja Towe Hägg sanoi TT:lle.

Tukholman perjantaisessa iskussa kuoli neljä ihmistä ja haavoittui 15. TT kertoi myöhään eilen illalla, ettei sairaalassa olevien haavoittuneiden tilassa ole tapahtunut muutosta.

Media raportoinut poliisioperaatioista

Ruotsin tiedotusvälineet kertoivat eilen poliisioperaatioista Tukholmassa. Aftonbladetin ja Expressenin mukaan kolme ihmistä otettiin kiinni Kungsholmenissa. Uutistoimisto TT on puolestaan kertonut, että ainakin yksi ihminen otettiin kiinni Vårbergissä.

TT:n mukaan poliisi ei vahvista, että tapahtumat Kungsholmenissa ja Vårbergissä liittyisivät perjantaiseen iskuun. Poliisista kerrotaan, ettei uusia pidätyksiä ole tehty.

Poliisi selvittää parhaillaan epäillyn tekijän, 39-vuotiaan uzbekistanilaismiehen, liikkeitä perjantain aikana. Samalla selvitetään, kehen hän on mahdollisesti ollut yhteydessä.

– Tarkistamme henkilöitä ja kuulustelemme ihmisiä selvittääksemme, onko heillä kytköksiä tapahtumaan vai ei, sanoo poliisin edustaja Kjell Lindgren.

Aamun aikana kaksi ihmistä on haettu kuulusteluihin Sollentunasta, vahvistaa poliisi. Silminnäkijöiden mukaan tänään on tehty vielä kaksi muutakin ratsiaa, joissa on otettu kiinni useita ihmisiä.

STT

