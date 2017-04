Tukholman iskun tutkinta jatkunut läpi yön – media raportoi toisestakin kiinniotosta

|

Ruotsissa Tukholman epäillyn terrori-iskun tutkinta on jatkunut läpi yön. Poliisin rikostutkijat ovat tutkineet muun muassa epäillyssä iskussa käytettyä kuorma-autoa. Noin kahdelta yöllä Suomen aikaa kuorma-autoa yritettiin yhä irrottaa tavaratalo Åhlensista, jonka näyteikkunasta auto syöksyi sisään jälkeen, kun sen kuljettaja oli ajanut väkijoukkoon Tukholman keskustan vilkkaalla Drottninggatanilla.

Ruotsin poliisi kertoo verkkosivuillaan, ettei tiedota medialle enempää epäillyn terrori-iskun tutkinnasta ennen lauantaiaamua.

Poliisi on kertonut ottaneensa kiinni yhden miehen, jota epäillään osallisuudesta Tukholman iskuun. Mediassa on liikkunut myös tieto toisesta kiinniotosta, jota poliisi ei kuitenkaan ole virallisesti vahvistanut.

Ruotsalaislehti Expressenin mukaan vahvistamaton kiinniotto tapahtui Tukholmassa Hjulstassa. Paikalla oli lehden mukaan poliisioperaatio, ja poliisi vei paikalta yhden henkilön käsiraudoissa.

Aftonbladet-lehden mukaan Hjulstan alueen asukkaat ovat kertoneet poliisin tehneen operaation asuinrakennukseen. Aftonbladetin lähteiden mukaan Hjulstassa kiinniotetulla on yhteyksiä aiemmin Märstassa kiinniotettuun mieheen.

Poliisilähde on puolestaan vahvistanut Ruotsin televisio SVT:lle kiinnioton ja kiinniotetun yhteydet toiseen epäiltyyn.

Aftonbladet: Kiinniotettu on uzbekistanilainen, jolla Isis-sympatioita

Poliisin vahvistamasta kiinniotosta on liikkunut osin ristiriitaisia tietoja.

Vahvistettua tietoa on, että yksi mies otettiin kiinni eilen illalla Märstan taajamassa epäiltynä osallisuudesta Tukholman tapahtumiin. Poliisin mukaan epäilyttävästi käyttäytynyt mies oli havaittu kaupassa, jolloin lähellä ollut poliisipartio oli ottanut miehen kiinni. Mies vastasi aiemmin etsityksi ilmoitetun henkilön tuntomerkkejä.

Mediatietojen mukaan kyseessä on 39-vuotias Uzbekistanin kansalainen, joka työskentelee rakennusalalla. Ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan kiinniotetulla miehellä on Facebook-tilinsä perusteella Isis-sympatioita.

Lähteisiinsä vedoten Aftonbladet kirjoittaa, että poliisi epäilee miehen ajaneen kuorma-autoa. Tätä tietoa ei kuitenkaan ole vahvistettu. Aiemmin poliisi sanoi uskovansa kuorma-auton ajajan olevan yhä karussa.

Uhrien kansallisuudet eivät tiedossa – suomalaisuhrien mahdollisuutta ei voi sulkea pois

Tukholman yliajoissa kuoli neljä ihmistä ja haavoittui 15. Osalla haavoittuneista on vakavia vammoja. Uhrien kansallisuuksista ei toistaiseksi ole tietoa.

Suomen ulkoministeriöllä ei yöllä noin yhdeltä Suomen aikaa ollut tietoa siitä, onko Tukholman uhrien joukossa suomalaisia. Ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä sanottiin STT:lle, että suomalaisuhrien mahdollisuutta ei voi vielä sulkea pois.

