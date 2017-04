Tukholman kuorma-autoisku: Mitä iskusta tiedetään nyt?

|

Ketä iskusta epäillään?

Tukholman kuorma-autoiskusta epäiltynä on pidätetty yksi mies. Ruotsin syyttäjäviranomaiset kertoivat perjantain ja lauantain välisenä yönä, että mies on pidätetty todennäköisin syin epäiltynä terroristisista murhista.

Poliisi uskoo miehen ajaneen iskurekkaa. Rekasta löydettiin vahvistamattomien viranomaistietojen mukaan myös omatekoisen pommin sisältänyt reppu. Pommi ei räjähtänyt, mutta epäilty iskijä sai räjähteestä palovammoja.

Mies otettiin kiinni perjantaina Märstan taajamassa. Mediatietojen mukaan hänellä oli kiinniotettaessa edelleen lasinsiruja vaatteissaan. Mies oli myös lievästi loukkaantunut.

Mediatietojen mukaan pidätetty on 39-vuotias Uzbekistanin kansalainen, joka työskentelee rakennusalalla. Hän on median mukaan jakanut sosiaalisessa mediassa äärijärjestö Isisin propagandaa.

Miehellä on mediatietojen mukaan neljä lasta. Ei ole tiedossa, kuinka kauan hän on ollut Ruotsissa.

Mediassa on liikkunut myös tieto toisesta kiinniotosta, jota poliisi ei kuitenkaan ole virallisesti vahvistanut. Tämän kiinnioton on kerrottu tapahtuneen Tukholman Hjulstassa.

Nimettömänä puhunut poliisilähde on vahvistanut Ruotsin televisio SVT:lle Hjulstan kiinnioton. Lähteen mukaan kiinni otetulla olisi yhteyksiä pidätettyyn epäiltyyn.

Mitä tapahtui?

Tukholman keskustassa varastettua kuorma-autoa ajanut henkilö surmasi ja haavoitti useita ihmisiä perjantaina hieman ennen neljää iltapäivällä. Isku tapahtui keskustan vilkkaalla Drottninggatanilla. Lopuksi auto syöksyi sisään tavaratalo Åhlensin näyteikkunasta.

Neljä ihmistä kuoli ja 15 haavoittui. Haavoittuneista kuusi on jo päässyt pois sairaalasta. Haavoittuneiden joukossa on kaksi lasta, joista toinen on edelleen sairaalassa.

Keitä uhrit ovat?

Uhrien kansallisuuksista tai muista henkilötiedoista ei ole saatu tarkempia tietoja. Ulkoministeriöllä ei ole tiedossa, että uhrien joukossa olisi suomalaisia, mutta tätäkään vaihtoehtoa ei ole voitu sulkea pois.

STT

Kuvat: