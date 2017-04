Tukholman terrori-isku ei ole juuri vaikuttanut kuntavaalien kampanjointiin

|

Suomen kuntavaalikentillä Tukholman eilinen terrori-isku ei ole juuri näkynyt tai kuulunut. STT haastatteli Helsingissä toistakymmentä ehdokasta ja vaalityöntekijää, joista vain muutamalle oli tultu edes puhumaan aiheesta. Rasistista möykkäämistä aiheesta ei ollut kohdannut kukaan.

– Ihmiset ovat tulleet puhumaan iskusta ja ovat olleet järkyttyneitä. Jotkut pohtivat, voisiko tällaista tapahtua Suomessakin, Hakaniemessä kampanjoinut Pentti Arajärvi (sd.) kertoo.

Hänen mukaansa nämä keskustelut on käyty asiallisesti ja rauhallisesti.

– Yksi ihminen kommentoi, että Helsinkiin pitää saada autoton keskusta, ettei käy kuten Tukholmassa, kertoo Narinkkatorilla Kansan Uutisia jakanut entinen vasemmistoliiton kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Kati Peltola.

Kolmen Sepän patsaalla Helsingin keskustassa kampanjoineen entisen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Mari Puoskarin (vihr.) mukaan Tukholman isku on näkynyt lähinnä sosiaalisessa mediassa. Hän ei itse enää ole ehdolla.

– Ehkä tunnelma on ollut tänään vähemmän hilpeä kuin muuten, mutta kukaan ei ole tullut siitä puhumaan, Puoskari sanoo.

Vieressä kampanjoivan Pauliina Saareksen (vihr.) mukaan eilinen isku on näkynyt lähinnä siinä, että poliisi on ollut läsnä vaalikentillä aiempia päiviä näkyvämmin.

– Veikkaan, että tuossa saattoi suojelupoliisikin pyörähtää vähän aiemmin.

”Varo kuorma-autoja”

Yksikään haastatelluista kampanjoitsijoista ei ainakaan tunnustanut kuulleensa, että puolue olisi ohjeistanut heitä siitä, miten terrori-iskusta pitäisi vaalikansalle puhua. Kokoomuksen Sirpa Asko-Seljavaaran esitteitä jakanut Kirsti Katz tosin odotti tällaisia neuvoja vielä saavansa, kun kampanjaväen oli tarkoitus kokoontua.

Ehdokkaat eivät myöskään olleet kokeneet uhkaa tai vaaraa kampanjoidessaan.

– Vaimo sanoi, että pidä varasi, katsele ympärillesi ja varo kuorma-autoja, Narinkkatorilla kampanjoinut Asmo Maanselkä (kd.) kertoo.

STT

