Tukholman terrori-iskussa kuolleet tunnistettu, ruotsalaisia kaksi

Kaikki Tukholman terrori-iskussa kuolleet neljä uhria on tunnistettu. Uhreista kaksi on ruotsalaisia, yksi britti ja yksi belgialainen.

Kuolleiden joukossa on belgialainen nainen, kertoi jo aiemmin Le Soir -lehti viitaten viranomaistietoihin. Belgialaisuhrista kertoi maan ulkoministeri Didier Reynders Twitterissä.

Seitsemän ihmistä on otettu kiinni kuulusteluja varten poisluettuna epäilty tekijä.

Iskussa haavoittuneista kymmenen on edelleen sairaalassa. Heistä neljän vammat ovat vakavia.

– Kun tunnistaminen on saatu loppuun ja olemme kertoneet omaisille, sitten kerromme asiasta, tiedottaja Towe Hägg sanoi TT:lle.

Ruotsalaislehti Expressen kertoi aiemmin, että yksi iskussa surmansa saaneista oli 11-vuotias tyttö. Asiasta ovat lehden mukaan kertoneet tytön omaiset. Poliisi ei ole vahvistanut tietoa.

Expressenin mukaan tyttö oli matkalla koulusta kotiin, kun isku tapahtui. Sukulaiset olivat etsineet tyttöä iskun jälkeen. Omaisille oli Expressenin mukaan kerrottu lauantaina, että tyttö on kuollut.

Tukholman perjantaisessa iskussa kuoli neljä ihmistä ja haavoittui 15. TT kertoi myöhään eilen illalla, ettei sairaalassa olevien haavoittuneiden tilassa ole tapahtunut muutosta.

Media raportoinut poliisioperaatioista

Ruotsin tiedotusvälineet kertoivat eilen poliisioperaatioista Tukholmassa. Aftonbladetin ja Expressenin mukaan kolme ihmistä otettiin kiinni Kungsholmenissa. Uutistoimisto TT on puolestaan kertonut, että ainakin yksi ihminen otettiin kiinni Vårbergissä.

TT:n mukaan poliisi ei vahvista, että tapahtumat Kungsholmenissa ja Vårbergissä liittyisivät perjantaiseen iskuun. Poliisista kerrotaan, ettei uusia pidätyksiä ole tehty.

STT

