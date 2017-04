Tukholmassa haavoittuneista neljä on teho-osastolla

|

Tukholman eilisessä terrori-iskussa haavoittuneista neljä on saanut vakavia vammoja. He ovat edelleen teho-osastolla. Vakavasti haavoittuneiden joukossa ei ole lapsia, kertovat viranomaiset.

Yhteensä haavoittuneita oli 15, joista kymmenen on yhä sairaalassa. Joukossa oli kaksi lasta, joista toinen on niin ikään päässyt sairaalasta.

Iskussa kuoli neljä ihmistä: heistä kolme kuoli tapahtumapaikalla ja yksi matkalla sairaalaan.

Drottninggatanin iskussa käytetystä kuorma-autosta löytynyt räjähde oli reppuun pantu omatekoinen pommi, kertoivat viranomaislähteet SVT:lle. Lähteiden mukaan pommi ei räjähtänyt, mutta epäilty iskun tekijä sai siitä palovammoja.

Poliisi ei ole vahvistanut SVT:n tietoja. Myöskään Ruotsin turvallisuuspoliisin Säpon johtaja Anders Thornberg ei halunnut kommentoida asiaa televisiohaastattelussa.

Poliisi kertoi aikaisemmin uskovansa, että eilen Märstan taajamassa pidätetty mies ajoi kuorma-autoa. Poliisi ei kerro, mihin epäilyt perustuvat. Mies pidätettiin todennäköisin syin epäiltynä terroristisista murhista.

Mediatietojen mukaan pidätetty on 39-vuotias Uzbekistanin kansalainen, joka työskentelee rakennusalalla. Ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan miehellä on Facebook-tilinsä perusteella Isis-sympatioita.

Aftonbladet kertoi aiemmin lähteisiinsä vedoten, että poliisi epäilee miehen ajaneen Tukholman iskussa käytettyä kuorma-autoa.

Mediassa on liikkunut myös tieto toisesta kiinniotosta, jota poliisi ei kuitenkaan ole virallisesti vahvistanut.

Ruotsalaislehti Expressenin mukaan vahvistamaton kiinniotto tapahtui Tukholmassa Hjulstassa. Paikalla oli lehden mukaan poliisioperaatio, ja poliisi vei paikalta yhden ihmisen käsiraudoissa.

Aftonbladet-lehden mukaan Hjulstan alueen asukkaat ovat kertoneet poliisin tehneen operaation asuinrakennukseen. Aftonbladetin lähteiden mukaan Hjulstassa kiinniotetulla on yhteyksiä aiemmin Märstassa kiinni otettuun mieheen.

Poliisilähde on puolestaan vahvistanut Ruotsin televisio SVT:lle kiinnioton ja kiinni otetun yhteydet toiseen epäiltyyn.

Tukholman poliisi vetoaa – vältä keskustaa

Tukholmassa poliisi kehottaa ihmisiä välttämään keskusta-alueita. Viranomaisten mukaan eilisen iskun selvittely jatkuu edelleen ja poliisi saattaa joutua laajentamaan eristysalueita.

Poliisin mukaan kyseessä ei ole ehdoton käsky vaan pikemminkin vetoomus epäselvyyksien välttämiseksi.

Ruotsin poliisi ei toistaiseksi vahvista mediatietoja toisesta kiinniotosta eiliseen Tukholman terrori-iskuun liittyen.

– Olemme pidättäneet yhden henkilön Tukholman alueella. Sen lisäksi olemme työskennelleet läpi yön, mutta sitä emme kommentoi tarkemmin, sanoo poliisin edustaja Towe Hägg.

Iltapäivälehti Aftonbladetin mukaan poliisi on ratsannut useita osoitteita ja ottanut kiinni yhden ihmisen.

– Olemme panostaneet useisiin kohteisiin erilaisin toimin, mutta tällä hetkellä emme voi kertoa niistä tarkemmin, Hägg pyörittelee.

Iskun tapahtumapaikka Drottninggatanilla on edelleen eristetty. Tukholman keskustassa on myös koko yön ollut erittäin runsaasti poliiseja.

– Meidän partiomme yrittävät olla niin tehokkaita kuin mahdollista. Yritämme ottaa kiinni ihmisiä, joilta meillä on kysyttävää. Tätä olemme tehneet koko yön, Hägg jatkaa.

Uhrien kansallisuudet eivät tiedossa – suomalaisuhrien mahdollisuutta ei voi sulkea pois

Uhrien kansallisuuksista ei toistaiseksi ole tietoa.

Suomen ulkoministeriöllä ei aamulla ollut tietoa siitä, onko Tukholman uhrien joukossa suomalaisia. Ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä sanottiin STT:lle, että suomalaisuhrien mahdollisuutta ei voi vielä sulkea pois.

