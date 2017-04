Tutkija: Vaalitulos isku Rinteelle ja vakava harkinnan paikka SDP:lle

|

Eduskuntatutkimuksen tutkija Erkka Railo arvioi, että kuntavaalien tulos oli ankara henkilökohtainen isku SDP:n puheenjohtajalle Antti Rinteelle sekä vakavan harkinnan paikka koko puolueelle. Railon mukaan ei ole mitään itsestään selvää syytä, miksi äänet oppositiokauden aikana valuvat muualle.

– SDP:n tulos putosi hieman viime kuntavaaleista. Sen täytyy olla suuri pettymys puolueelle.

Tulos tuo Railon mukaan esille SDP:n kannalta laajemmankin ongelman.

– Näyttää siltä, että vasemmistolaisten äänet hajaantuvat. Ei ole yhtä suurta puoluetta, joka pystyisi tehdä itsestään pääministeripuolueen. Voi mennä pitkään ennen kuin Suomessa on vasemmistojohtoinen hallitus.

Vihreille vaalitulos oli tutkijan mukaan erittäin hyvä, vaikka isoimman puolueen paikan veikin Helsingissä kokoomus.

– Turussa tultiin toiseksi suurimmaksi, Jyväskylässä suurimmaksi ja Tampereellakin menestyttiin.

– Vihreitä syytettiin räikeästäkin oppositiopolitiikasta, mutta se on vedonnut kansalaisiin. Kansalaiset ovat pitäneet vihreitä vakuuttavampana vaihtoehtona kuin SDP:tä.

”Voisi kutsua torjuntavoitoksi kokoomukselle”

Muutamien yksityiskohtien takia vaalitulosta voisi Railon mukaan kutsua torjuntavoitoksi kokoomukselle.

– Vaikeasta hallituspaikasta huolimatta kokoomus onnistui säilyttämään suurimman puolueen paikkansa, ja käänteisesti SDP ei onnistunut hyödyntämään suurimman oppositiopuolueen asemaa.

Railo myös arvioi, että tulos vahvisti sitä mielikuvaa, että perussuomalaiset häviävät kunnolla seuraavat vaalit, ellei puolue ryhdy korjaaviin toimenpiteisiin.

– Viimeistään nyt (perussuomalaiset) miettivät pää punaisena, miten puolueen profiili saataisiin hallituksessa korostumaan, Railo sanoo.

Hänen mukaansa tämä voi johtaa ristiriitoihin hallituksen sisällä. Perussuomalaisten puheenjohtajakisaan Railo ei sen sijaan usko kuntavaalien tuloksella olevan vaikutusta.

– Jussi Halla-ahon tai Sampo Terhon tulos ei ollut sellainen, että se vaikuttaisi merkittävästi. Esille ei noussut selvää kansan suosikkia.

Kaiken kaikkiaan vaalituloksessa ei ollut mitään suuria yllätyksiä, Railo sanoo.

– Se oli paljolti sellainen kuin ennakoitiin.

Orpo, Andersson ja Niinistö pärjäsivät hyvin, tutkija arvioi

Railon mukaan kuntavaalit olivat myös mielenkiintoinen koettelemus moneen muunkin puolueen johtajalle kuin vain SDP:n Rinteelle. Vihreiden Ville Niinistölle vaalit olivat hieno lopetus puheenjohtajakaudelle, Railo arvioi.

– Kokoomuksen menestys (Petteri) Orpon johdolla oli pelkoihin nähden hyvä. Orpo saattaa olla tyytyväinen ja vakiinnuttaa asemansa puolueen puheenjohtajana vaalien jälkeen.

Vaalit olivat koettelemus myös vasemmistoliiton johtoon nousseelle Li Anderssonille, joka pärjäsi Railon mukaan hyvin.

– Tulos povaa hänelle hyvää menestystä puolueensa johdossa.

”Kaikki kolme suurinta puoluetta hävisivät”

– Siinä mielessä tavanomainen tulos, että hallituspuolueet hävisivät ja oppositiopuolueet voittivat, arvioi kuntavaaleja valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta.

Ruostetsaaren mukaan maan kolme suurinta puoluetta hävisivät vaaleissa, vaikka kokoomus nousikin suurimmaksi puolueeksi. Kokoomuksen valtakunnalliseen tulokseen vaikutti hänen mukaansa aika paljon Helsingin tilanne, mutta muualla maassa puolue kärsi melko suuriakin tappioita.

Kokoomuksen arvioidaan Helsingissä hyötyneen äänestysaktiivisuuden noususta, jota siivitti erityisesti kokoomuksen ja vihreiden välillä käyty pormestarikisa.

– Äänestysprosentti Helsingin vaalipiirissä kasvoi jopa neljä prosenttiyksikköä, mikä on erittäin paljon, Ruostetsaari huomauttaa.

Ruostetsaari kiinnittää huomiota siihen, että vihreät saivat kerrankin sellaisen kannatuksen, mitä gallupeissa oli ennakoitu. Aiemmissa vaaleissa vihreiden toteutunut kannatus on usein jäänyt ennustetusta.

– Tämä oli tietysti iso voitto vihreille, ja perussuomalaiset kokivat nyt sen tappion, mikä oli ennakoitukin.

SDP:n sotekritiikki ei purrut

Yllättävänä Ruostetsaari pitää SDP:n tulosta. Vaikka puolue pyrki korostamaan hallitus- ja oppositioasetelmaa, niin se ei kuitenkaan saanut nostettua kannatustaan sote-kritiikin kautta. Sitä vastoin myös sote-kriittisten vasemmistoliiton ja vihreiden kannatukset kasvoivat.

– Ehkä vihreät näyttäytyi jopa vahvempana oppositiopuolueena kuin SDP. Vihreäthän kritisoi hallitusta erityisesti koulutusleikkauksista, mutta myös hallituksen sote-linjauksista, Ruostetsaari arvioi.

Ruostetsaari pitää sote-keskustelua aika monimutkaisena ja vaikeana kokonaisuutena, joka ei välttämättä sytytä kansalaisia. Sen sijaan koulutusleikkaukset saattavat olla helpommin ymmärrettävä asia.

Huomionarvoisena ja yllättävänä Ruostetsaari pitää myös keskustan tulosta, joka jäi vaaliennusteita heikommaksi.

– Kyllä tässä pääministeripuolue on joutunut nyt kantamaan kovasti vastuuta hallituksen harjoittamasta politiikasta.

Hän huomauttaa, että hallitusyhteistyö kokoomuksen kanssa on perinteisesti tuottanut ongelmia keskustalle, mikä on näkynyt heikompana kannatuksena vaaleissa.

Hallitusvastuu painoi perussuomalaisia

Ruostetsaari uskoo, että hallitukseen kuuluminen on vähentänyt myös perussuomalaisten kannatusta.

– Lähtökohtaisesti populistipuolueelle on hyvin vaikea sellainen asetelma, kun eliitin kriitikoista tulee itse osa eliittiä. Kun perussuomalaiset joutui monipuoluehallitukseen, niin perussuomalaisten kannattajille ei ole näyttänyt siltä, että puolue olisi kyennyt ajamaan tavoitteitaan läpi hallituksessa.

Ruostetsaaren mukaan perussuomalaiset ovat hallituspuolueena jääneet aika näkymättömäksi, koska heidän tavoitteensa eivät ole olleet vahvasti esillä hallituspolitiikassa.

– Keskusta sai maakuntahallintonsa ja kokoomus soten kautta valinnanvapauden. Kumpikin näyttää saaneen tällaisen keskeisen tavoitteen läpi.

– Toki perussuomalaiset vetosivat siihen, että maahanmuuttopolitiikkaa kiristettiin sen vaikutuksesta, mutta kuntavaalikeskustelussa EU-politiikka ja maahanmuuttopolitiikka olivat loppujen lopuksi aika vähän esillä. Eli perussuomalaisten keskeiset teemat eivät tulleet esille kuntavaalikeskustelussa kovin vahvasti.

STT

