Työelämästä kertoville kummeille on nyt kysyntää

Valtakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto Yes on käynnistänyt työelämää nuorille opettavien kummien hakukierroksen. Vapaaehtoiseksi kummiksi voi ryhtyä joka puolella Suomea. Kummit toimivat osana koulujen työelämäyhteistyötä ja voivat kutsua oppilaita esimerkiksi yritysvierailuille, antaa vinkkejä työnhakuun tai kertoa omasta työurastaan.

– Meillä työelämässä jo olevilla on kokemusta erilaisista tehtävistä tai yrittäjyydestä, joten jaetaan osaamistamme, rohkaisee verkoston toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen tiedotteessa.

Kummi voi osallistua teemapäiviin tai tapahtumiin tai vierailla koulussa tavallisella oppitunnilla.

Tällä hetkellä verkostossa on yli 300 kummia, ja nyt etsitään uusia kummeja etenkin Kanta-Hämeestä, Etelä-Karjalasta, Kainuusta, Lapista ja Ahvenanmaalta.

Verkoston yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.

STT

