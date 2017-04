Ulkoministeri Tillerson Moskovassa: Kahden ydinasevallan välit eivät voi olla tällaiset

|

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan Venäjä on valmis vuoropuheluun Yhdysvaltojen kanssa maiden välisistä jännitteistä huolimatta. Lavrov puhui keskiviikkoiltana Moskovassa yhteisessä tiedotustilaisuudessa tavattuaan Yhdysvaltain ulkoministerin Rex Tillersonin.

Tillerson tapasi Moskovassa illalla myös presidentti Vladimir Putinin.

Lavrovin mukaan mailla on yhä eriävät käsitykset Syyrian kaasuiskusta, josta Yhdysvallat syyttää presidentti Bashar al-Assadin hallintoa.

Venäjän ulkoministeri korosti kuitenkin, että erimielisyyksistä huolimatta mailla on hyviä mahdollisuuksia yhteistyöhön useilla alueilla. Maat ovat hänen mukaansa valmiita tinkimättömään taisteluun kansainvälistä terrorismia vastaan.

Tillerson arvioi tiedotustilaisuudessa, että luottamus Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä on alhaisella tasolla.

– Kahden johtavan ydinasevallan välit eivät voi olla tällaiset, Tillerson sanoi.

Lavrovin mukaan Venäjä on valmis Syyriassa ottamaan jälleen Yhdysvaltojen kanssa käyttöön suoran linjan, jolla pyritään välikohtausten välttämiseen. Tästä luovuttiin, kun Yhdysvallat iski ohjuksin Syyrian lentokentälle kaasuiskun jälkeen.

Syyrian viimeaikaiset tapahtumat ovat johtaneet kiihtyvään sanasotaan ja maiden välisten suhteiden huononemiseen.

Keskusteluissa nousi Syyrian lisäksi esille myös Ukraina sekä Korean niemimaan tilanne.

”Jäinen vastaanotto”

Tillerson sai Lavrovilta Moskovassa vastaanoton, jota kuvailtiin jäiseksi. Lavrovin mukaan Yhdysvaltojen isku ilmavoimien käyttämälle lentokentälle Syyriassa oli rikos kansainvälistä oikeutta vastaan eikä se saa toistua.

Venäjän ja Yhdysvaltojen vastakkainasettelu on kärjistynyt ja sanasota kiihtynyt Syyrian kapinallisalueelle tehdyn kaasuiskun jälkeen. Ministereiden tapaamisen aikana julkaistiin Putinin haastattelu, jossa tämä antoi synkähkön arvion maiden välisistä suhteista.

Putinin mukaan Venäjän suhteet Yhdysvaltoihin ovat huonontuneet presidentti Donald Trumpin hallintokauden aikana.

– Voi sanoa, että luottamuksen käytännön taso, erityisesti sotilaallinen taso, ei ole parantunut vaan pikemminkin huonontunut, Mir-kanava siteerasi haastattelua.

– Missä ovat todisteet siitä, että Syyrian joukot käyttivät kemiallisia aseita? Niitä ei ole. Mutta kansainvälistä oikeutta rikottiin, se on fakta, Putin sanoi viitaten Yhdysvaltain ohjusiskuun.

Lavrov sanoi tapaamisen alkaessa Tillersonille, että Venäjä haluaa saada selville Yhdysvaltain todelliset aikeet. Tillerson puolestaan kertoi haluavansa avoimia ja vilpittömiä keskusteluja, jotta Yhdysvallat pystyy paremmin määrittelemään maiden tulevat suhteet.

Venäjä käytti veto-oikeuttaan

Venäjä on estänyt veto-oikeudellaan YK:n Syyria-päätöslauselmaehdotuksen hyväksymisen. Lauselmassa olisi vaadittu Syyrian hallitusta yhteistyöhön kaasuiskun tutkinnassa.

Syyrian Khan Sheikhunin kaupunkiin tehtiin viime viikolla kaasuisku, jossa kuoli lähes 90 siviiliä. Yhdysvallat ja useat muut maat ovat syyttäneet Syyrian presidentti Bashar al-Assadin joukkoja kemiallisten aseiden käytöstä. Assadin hallitus on kieltänyt syytökset.

Kyseessä oli kahdeksas kerta, kun Venäjä esti vetollaan liittolaistaan Syyriaa koskevat toimet YK:n turvallisuusneuvostossa.

STT

Kuvat: