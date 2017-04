Ulkoministeri Tillerson Moskovassa: Luottamus USA:n ja Venäjän välillä alhaisella tasolla

|

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan Venäjä on valmis vuoropuheluun Yhdysvaltojen kanssa maiden välisistä jännitteistä huolimatta. Lavrov puhui keskiviikkoiltana yhteisessä tiedotustilaisuudessa tavattuaan Yhdysvaltain ulkoministerin Rex Tillersonin.

Tillerson arvioi tiedotustilaisuudessa, että luottamus Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä on alhaisella tasolla. Kahden johtavan ydinasevallan suhteet eivät hänen mukaansa voi olla tässä tilassa.

Lavrovin mukaan erimielisyyksistä huolimatta maiden väliselle yhteistyölle on olemassa suuri potentiaali. Maat ovat hänen mukaansa valmiita tinkimättömään taisteluun kansainvälistä terrorismia vastaan. Keskusteluissa nousivat Syyrian lisäksi esille Ukraina sekä Korean niemimaan tilanne.

Tillerson tapasi Moskovassa illalla myös presidentti Vladimir Putinin.

Tillerson sai Lavrovilta Moskovassa vastaanoton, jota kuvailtiin jäiseksi. Lavrovin mukaan Yhdysvaltojen isku ilmavoimien käyttämälle lentokentälle Syyriassa oli rikos kansainvälistä oikeutta vastaan eikä se saa toistua.

Venäjän ja Yhdysvaltojen vastakkainasettelu on kärjistynyt ja sanasota kiihtynyt Syyrian kapinallisalueelle tehdyn kaasuiskun jälkeen. Ministereiden tapaamisen aikana julkaistiin Putinin haastattelu, jossa tämä antoi synkähkön arvion maiden välisistä suhteista.

Putinin mukaan Venäjän suhteet Yhdysvaltoihin ovat huonontuneet presidentti Donald Trumpin hallintokauden aikana.

– Voi sanoa, että luottamuksen käytännön taso, erityisesti sotilaallinen taso, ei ole parantunut vaan pikemminkin huonontunut, Mir-kanava siteerasi haastattelua.

– Missä ovat todisteet siitä, että Syyrian joukot käyttivät kemiallisia aseita? Niitä ei ole. Mutta kansainvälistä oikeutta rikottiin, se on fakta, Putin sanoi viitaten Yhdysvaltain ohjusiskuun.

Lavrov sanoi tapaamisen alkaessa Tillersonille, että Venäjä haluaa saada selville Yhdysvaltain todelliset aikeet. Tillerson puolestaan kertoi haluavansa avoimia ja vilpittömiä keskusteluja, jotta Yhdysvallat pystyy paremmin määrittelemään maiden tulevat suhteet.

Alkusanojen jälkeen tapaaminen jatkui suljettuna. Tiedotustilaisuus oli alun perin määrä pitää illansuussa, mutta tämä aikataulu ei toteutunut.

Ennen vierailua oli arvuuteltu, tapaako Putin Tillersonin.

– Jos päivän kuluessa pidetään tarkoituksenmukaisena tehdä valtionpäälle selkoa (ulkoministerien) neuvottelujen tuloksista, kerromme asiasta sen mukaisesti, Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi.

YK:n Syyria-lähettiläs vetosi

YK:n Syyria-lähettiläs vetosi Yhdysvaltoihin ja Venäjään Syyrian sodan lopettamisen puolesta samaan aikaan kun ulkoministerit tapasivat.

Erityislähettiläs Staffan de Mistura kertoi YK:n turvallisuusneuvostolle olevansa valmis kutsumaan koolle uudet Syyria-neuvottelut toukokuuksi, mutta tähän tarvitaan hänen mukaansa Yhdysvaltojen ja Venäjän yhteistyötä. Vaikka mailla on vakavia erimielisyyksiä Syyriasta, heillä on myös yhteinen intressi lopettaa kuusi vuotta kestänyt sota, de Mistura totesi.

Eripurasta kertoi myös se, että Venäjä ilmoitti Interfaxin mukaan, ettei maa voi hyväksy tuoreinta YK:n päätöslauselmaehdotusta Syyriasta. Päätöslauselmassa vaaditaan Syyrian hallintoa yhteistyöhön kaasuiskun tutkinnassa.

STT

Kuvat: