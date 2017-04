USA:n jättipommin tappamien Isis-taistelijoiden määrä kolminkertaistui

|

Yhdysvaltojen jättipommin tappamien Isis-taistelijoiden määrä on noussut ainakin 90:een, kertovat Afganistanin viranomaiset. Kuolleiden taistelijoiden määräksi kerrottiin aiemmin kolmisenkymmentä.

Achinin kuvernöörin Esmail Shinwarin mukaan kuolleita taistelijoita olisi ainakin 92, Nangarharin maakunnan edustajan mukaan 90.

Yhdysvallat pudotti pommin Afganistaniin torstaina. Pommi on voimakkain Yhdysvaltojen käytössä oleva pommi ilman ydinlatausta. ”Kaikkien pommien äitinä” tunnettu GBU-43/B-pommi kehitettiin Irakin sodan aikana.

Pommi tuhosi taistelijoiden piilopaikkoja vuorilla.

Achinin kuvernööri vakuutti, että sotilaita tai siviilejä ei kuollut iskussa. Turvallisuusasiantuntijat sanovat, että Isis on rakentanut linnakkeitaan lähelle siviilien asutusta. Hallituksen mukaan tuhannet paikalliset perheet olivat jo paenneet alueelta viime kuukausien taistelujen aikana.

Isis on levittäytynyt Irakista ja Syyriasta Afganistaniin viime vuosina. Äärijärjestö on houkutellut tyytymättömiä jäseniä Pakistanin ja Afganistanin Taleban-liikkeestä sekä uzbekki-islamisteista. Isis on kuitenkin menettänyt tasaisesti alueita Yhdysvaltojen ilmaiskujen ja Afganistanin maahyökkäysten vuoksi.

STT

Kuvat: