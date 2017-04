Uusi kirpputori Saloon

|

Salossa kasvaa kirpputorien määrä entisestä, kun Saloon aukeaa vielä tässä kuussa uusi kirpputori Helsingintien päähän. Entisissä Askon huonekaluliikkeen tiloissa avautuva kirpputori on 295-paikainen, mutta aluksi otetaan käyttöön noin 150 paikkaa.

Samassa paikassa vieressä sijaitsee myös EkoCenter.

– Liiketilassa on pidetty viime aikoina huutokauppaa ja vanhojen tavaroiden myymälää, kun Meriniitystä siiirryttiin Askon entisiin tiloihin, sanoo huutokauppayrittäjä Jari Kusnetsoff. Hänen kanssaan yrittäjänä toimii Jonne Fager.

Kusnetsoff uskoo kirpputorien kasvuun, sillä sama suuntaus on ollut myös USA:ssa. Salossa on Kusnetsoffin mielestä positiivinen kirpputori-ilmapiiri.

– Kirpputoritoiminta näyttää lupaavalta. Kirpputorit ovat tätä päivää, Kusnetsoff tuumaa.