Uusi miljoonahaku Microsoft-irtisanomisiin

Työ- ja elinkeinoministeriö hakee Euroopan globalisaatiorahastolta uutta 5,8 miljoonan euron tukea Microsoftin viimevuotisten irtisanomisten takia. Tuki kohdistuu myös noin 300 Salossa ja Varsinais-Suomessa asuviin irtisanottuihin.

Niin sanotun Microsoft kakkosen rahoituspäätös saanee sinettinsä syksyllä, mutta siihen liittyvät työllistämistoimet ovat jo käynnistetty.

Uudesta EGR-rahoituksesta kertoi Tapani Kojonsaari Kasvun karavaani -seminaarissa Salo IoT Parkissa perjantaina.

Suomen ja Salon aktiivisuus kymmenvuotiaan Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) hyödyntäjä sai kehuja rahaston Bistra Valchanovalta.

– Erityisen suuren vaikutuksen on tehnyt Suomessa tehtävä yhteistyö – voin sanoa, että se on tehnyt Suomesta rahaston menestystarinan, EU-komissiossa rahastosta vastaava Valchanova sanoi.

Valchanovan mukaan Suomessa osataan myös hyödyntää tukirahoja kaikilla mahdollisilla keinoilla, mitä ei jokaisessa jäsenvaltiossa tapahdu.

Salo on hyötynyt rahastosta moneen otteeseen, mistä kyseenalainen kiitos kuuluu Nokian, Microsoftin, Broadcomin sekä koko ICT-alan viime vuosien irtisanomisille.

