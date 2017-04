Uusien sotalaivojen taistelujärjestelmästä kilpailee kolme yritystä

|

Kolme ulkomaista yritystä kilpailee Merivoimien uusien alusten taistelujärjestelmien toimittamisesta. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen valitsemat ehdokkaat ovat saksalainen Atlas Elektronik, kanadalainen Lockheed Marin Canada sekä ruotsalainen Saab.

Neljän aluksen taistelujärjestelmien toimitus koostuu aseista, sensoreista ja johtamisjärjestelmistä sekä niiden yhteensovittamisesta. Hankintasopimus on määrä tehdä ensi vuonna.

Merivoimien alusten rakentamiseen tähtäävä suunnittelusopimus on päätetty solmia suomalaisen Rauma Marine Constructionsin kanssa.

Laivue 2020 -hankkeessa seitsemän käytöstä poistettua tai poistuvaa alusta korvataan neljällä monitoimikorvetilla. Hankkeen kustannusarvio on 1,2 miljardia euroa. Alusten rakentamisen on määrä alkaa 2019.

STT

Kuvat: