Uutissuomalainen: Yhä harvempi aloittaa yliopistossa alle 20-vuotiaana

Yliopistoissa arvellaan, että ensikertalaiskiintiö on pelottanut nuoria harkitsemaan koulutuspaikan vastaanottamista entistä tarkemmin. Asiasta kertovan Uutissuomalaisen mukaan alle 20-vuotiaiden osuus kaikista yliopisto-opiskelupaikan vastaanottaneista on laskenut viime vuosina.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan ensikertalaiskiintiö ei heti auttanut alentamaan keskimääräistä opintojen aloitusikää. Opintojen aloittajien keski-ikä on noussut pitkin 2010-lukua. Kiintiöt tulivat pakollisiksi viime vuonna.

Helsingin yliopiston vararehtori Sari Lindblom arvioi Uutissuomalaiselle, että kiintiöt ovat vain yksi monesta syystä nuorten suhteellisen määrän vähenemiseen.

http://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Yh%C3%A4-harvempi-uusi-yliopisto-opiskelija-on-alle-20-vuotias/967230

STT

