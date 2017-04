Vauhtia tonttialesta

|

Talouden taantuma on hiljentänyt asuntorakentamisen. Omakotitonttien kauppa on käynyt heikosti myös Salon seudun monissa kunnissa verrattuna takavuosiin.

Kosken ja Marttilan kunnat ovat turvautuneet räväkkään markkinointiin herätelläkseen omakotirakentajia ja laittaakseen asuntonttien lamaantuneeseen kauppaan vauhtia. Naapurikunnat ovat pistäneet pystyyn tonttien alennusmyynnin.

Ensimmäiseksi tonttiale keksittiin Marttilassa. Marttila tarjoaa Suomen juhlavuoden kunniaksi asuntotontteja puoleen hintaan itsenäisyyspäivään saakka. Tonttien alennusmyynti on saanut Marttilassa jo kunnanvaltuuston vahvistuksen.

Naapurin perässä alkoi myös Kosken kunta toimia. Samalla se laittoi vielä pikkuisen läheistä kilpakumppania paremmaksi. Koskella omakotitontit lähtevät nyt vuoden loppuun saakka sadalla eurolla kappale tontin koosta riippumatta.

Satasen periaate vaatii Koskella vielä valtuuston hyväksynnän, mutta alennusmyynnillä on ryhmien tuki takana.

Ensikokemusten perusteella tonttien alennusmyynti näyttää myös toimivan. Marttilassa on tehty alen julkistamisen jälkeen neljä ja Koskella kolme varausta omakotitonteista. Määrät ovat huomattavia, sillä esimerkiksi Marttilassa ei myyty viime vuonna yhtään asuntotonttia.

Marttilan kunnanjohtajan Carita Maisilan mukaan alennetut hinnat ovat vaikuttaneet niihin, jotka ovat harkinneet jo aiemmin tontin ostoa (SSS 23.3.). Alekampanja on ollut se voima, joka on saanut heidät konkreettisesti liikkeelle.

Marttilaan tonttien kyselijöitä on tullut muun muassa Salosta ja Turusta.

Alennetut tonttien hinnat tietävät ostajalle tuhansien eurojen säästöä. Marttilassa säästö liikkuu 2 000–5 500 euron välissä tontista riippuen.

Koskella omakotitonttien normaalihinnat ovat 3 400 eurosta 6 800 euroon sen mukaan, kuinka isosta tontista puhutaan. Säästö on helppo laskea, kun uusi hinta on sata euroa.

Varauksista on vielä matkaa varsinaiseen kaupantekoon, mutta alennusmyynti on saanut joka tapauksessa aikaan tervetullutta kuhinaa. Pikkukunnille pitää nostaa hattua räväkästä esilletulosta.

On myös mielenkiintoista nähdä, saavatko Koski ja Marttila seuraajia, jos tonttien alennusmyynnin huomataan vetävän väkeä naapureista pikkukuntiin.