Vauvojen määrä laskee jyrkemmin ja jyrkemmin – viime vuoden pudotus jo 5 prosenttia

Syntyneiden määrän lasku on jatkunut entistä jyrkempänä, kertoo Tilastokeskus. Viime vuonna syntyi alle 53 000 lasta, mikä on lähes 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lasku on suhteellisesti mitattuna suurin sitten 1970-luvun alun.

Syntyneiden määrä on nyt pienentynyt kuutena vuonna peräkkäin.

Myös syntyvyys laski edelleen vuonna 2016. Vuoden 2016 syntyvyyden mukaan nainen synnyttäisi keskimäärin 1,57 lasta. Edellisen vuoden kokonaishedelmällisyysluku oli 1,65 lasta naista kohti.

Viimeksi syntyvyys on ollut viime vuoden tasolla tai sitä alempana vuonna 1973, jolloin se oli 1,5 lasta per nainen. Syntyvyys Suomessa on ollut vuodesta 1969 lähtien alle väestön uusiutumistason, joka on 2,1 lasta naista kohden.

STT

