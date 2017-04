Veikkaus aloittaa yt-neuvottelut, vähennystarve enintään 140

|

Kolmesta rahapeliyhtiöstä syntynyt Veikkaus aloittaa uudet yt-neuvottelut, koska yhtiöiden välisten päällekkäisyyksien tunnistaminen on vaatinut aikaa, sanoo Veikkauksen vastuullisuus- ja henkilöstöjohtaja Pekka Ilmivalta STT:lle.

Ilmivallan mukaan ensi vaiheessa tarjottiin töitä kaikille RAY:n, Fintoton ja Veikkauksen vanhoille työntekijöille. Silloin ei ollut vielä edellytyksiä arvioida uuden organisaation tarpeita.

Alkavien neuvottelujen piirissä on 960 ihmistä, ja arvio on, että yt-neuvottelut voivat johtaa jopa 140 työsuhteen päättymiseen. Veikkauksen henkilöstömäärä on nykyisellään noin 2 100.

Edelliset yt-neuvottelut päättyivät äskettäin

Ammattiliitto Pron palvelusektorin johtaja Else-Mai Kirvesniemi pitää Veikkauksen toimintatapaa outona. Hän huomauttaa, että edelliset yt-neuvottelut päättyivät vasta alkuvuonna lähes koko henkilökunnan tehtävänkuvien muuttamiseen.

– Tämä on hyvin kummallista henkilöstöpolitiikkaa. Uusittiin organisaatio ja tarjottiin työtehtäviä, joita ei edes ollut tarkoitus pitää voimassa kuin muutama kuukausi, Kirvesniemi sanoi Pron tiedotteessa.

Kirvesniemen mukaan vaikuttaa siltä, että yt-neuvottelujen tavoite on päätetty ennalta.

– Vaikuttaa vahvasti siltä, että ensin on päätetty uudesta organisaatiosta ja nyt ryhdytään tehtyjen päätösten jälkeen vähentämään väkeä. Mitähän neuvoteltavaa asiassa enää on henkilöstön kanssa, Kirvesniemi sanoi.

Hän muistutti, että työpaikoista kannettiin huolta jo, kun peliyhtiöiden fuusiota alettiin suunnitella vuonna 2015. Tuolloin Prolle vakuuteltiin, ettei yhdistämisen tarkoituksena ole hakea säästöjä henkilöstökustannuksissa.

Kolmen yhtiön perintöä

Ilmivallan mukaan yhdistymisen edellä ei ollut vielä mahdollista arvioida, mitä tarpeita uudella organisaatiolla on.

– Kun kolme pitkään toiminutta organisaatiota laitetaan yhteen, on aika ilmiselvää, että siellä on päällekkäisyyksiä eri puolilla. Meillä on kolme tiimiä, jotka ovat hoitaneet markkinointia, kolme henkilöstöhallintoa ja kolme viestintää.

Edelliset yt-neuvottelut eivät johtaneet irtisanomisiin, vaan silloin tehtiin vain muutoksia tehtäviin.

– Kun yhdistyminen tapahtui vuodenvaihteessa, tehtiin ensi vaiheessa organisaatio, jossa kaikille tarjottiin töitä. Syksyllä meillä ei ollut mitään edellytyksiä arvioida, mikä on oikea resursointi. Sen jälkeen lähdettiin arvioimaan, missä on päällekkäisyyksiä, Ilmivalta sanoi.

Ilmivallan mukaan yhtiöiden yhdistyessä ei annettu lupauksia, ettei henkilöstövaikutuksia olisi.

– Tavoite oli turvata suomalaisen rahapelijärjestelmän kilpailukyky. En tiedosta, että olisi ainakaan julkisuuteen luvattu, ettei integraatiohyötyä haeta.

Ilmivallan mukaan vähennysten tuomat säästöt yhtiön henkilöstökuluihin eivät ole vielä tarkentuneet. Ilmivalta arvioi, että kolmen yhtiön täydellisen yhdistymisen läpivientiin kuluu vielä useita vuosia.

STT

