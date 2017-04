Venezuelassa poliisin ja mielenosoittajien väliset yhteenotot jatkuneet

|

Venezuelassa poliisien ja mielenosoittajien väliset yhteenotot ovat jatkuneet. Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan poliisit käyttivät torstaina kyynelkaasua sekä ampuivat kumiluoteja hajottaakseen hallitusta vastustavien mielenosoittajien joukon maan pääkaupungissa Caracasissa.

Useita päiviä kestäneissä levottomuuksissa on AFP:n mukaan saanut surmansa nyt viisi ihmistä. Lisäksi useiden on kerrottu loukkaantuneen, minkä lisäksi yli 100 ihmistä on pidätetty.

Tilanne kärjistyi perjantaina, kun hallinto kielsi oppositiojohtaja Henrique Caprilesia asettumasta ehdolle vaaleissa seuraavan 15 vuoden aikana.

STT

