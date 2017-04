Verkkokalastuskielto Saimaan norppa-alueilla alkaa huomenna

|

Saimaan norppa-alueiden verkkokalastuskielto astuu voimaan lauantaina. Verkkokalastus kielletään vuosittain huhtikuun puolivälin ja kesäkuun lopun välissä kuuttien suojelemiseksi.

Kielto ei koske solmuväliltään alle 22 millimetrin muikkuverkkoja.

– Kalstusrajoitukset turvaavat erityisesti kuuttien elossa säilymisen ensimmäisten elinkuukausin aikana, tähdentää Pohjois-Savon ely-keskuksen kalastusbiologi Teemu Hentinen.

Kuutit jäävät helposti kiinni kalaverkkoihin ja hukkuvat.

Saimaannorpan suojelun tavoitteena on norpan talvikannan kasvattaminen 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä. Metsähallitus on arvioinut viime vuoden kannaksi noin 380 yksilöä.

– Muun muassa pesäkinosten kolaaminen ja vedenkorkeuden muutosten hillintä sekä kalastuksen ja saimaannorpan suojelun yhteensovittaminen tuottavat tulosta, joten nykykehityksellä suojelutavoite saavutetaan muutamassa vuodessa, Hentinen arvioi tiedotteessa.

Pullervo ja sen kaverit tulevat taas

Viime vuonna verkkokanava Norppalive-kanava keräsi valtavat katsojamäärät, ja norpat nousivatkin viime vuoden suosituimpien Google-hakujen joukkoon Suomessa. Kanava avautuu jälleen vapun tietämillä. Viime kevään ruutusuosikiksi kohosi Pullervo-niminen norppa, joka loikoili kevätauringossa kivellä tekemättä oikeastaan yhtään mitään.

Norppaliven kameran tarkkaa paikkaa ei kerrota, jotta ulkopuoliset eivät häiritsisi norppia.

Saimaannorppa on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä ja elää vain Suomessa. Eläimellä ei ole luonnossa vihollisia, joten sitä uhkaa vain ihmisen toiminta. Saimaannorppa on sukukypsä noin 4-5-vuotiaana. Naaras synnyttää yhden poikasen, kuutin, helmikuun loppupuolella lumipesään.

Norppa on pituudeltaan yleensä noin 135 senttiä ja se painaa 50-90 kiloa. Saimaannorppa elää keskimäärin 20-vuotiaaksi.

Saimaannorppa jäi erityksiin Saimaalle noin 8 000 vuotta sitten, kun yhteys Itämereen katkesi jääkauden jälkeen, kerrotaan WWF:n verkkosivuilla.

https://wwf.fi/elainlajit/saimaannorppa/

STT

