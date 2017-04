Verkkouutiset: Yli 80 prosenttia haluaisi Sauli Niinistön ehdolle presidentinvaaleissa

|

Suomalaisista 82 prosenttia kannattaa presidentti Sauli Niinistön asettumista ehdolle ensi vuoden presidentinvaaleissa, käy ilmi Verkkouutisten kyselystä.

Kyselyyn haastatelluista ihmisistä kahdeksan prosenttia ei kannattanut Niinistön jatkokautta. Kymmenen prosenttia ei osannut ottaa kantaa.

Vastaajina olleiden miesten keskuudessa Niinistön suosio oli vieläkin suurempi. Miehistä jopa 86 prosenttia kannatti presidentin asettumista ehdolle. Naisista jatkokautta kannatti 78 prosenttia.

Kyselyn mukaan suurin osa on tyytyväisiä Niinistön tapaan hoitaa presidentin tehtäviä. Lähes puolet vastanneista arvioi Niinistön hoitaneen tehtävänsä erittäin hyvin ja 40 prosenttia melko hyvin.

Kysely koostui 1 006 haastattelusta ja sen toteutti Kantar TNS. Virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Presidentti Niinistö ei ole vielä kertonut, aikooko hän tavoitella jatkokautta ensi vuoden vaaleissa.

Tähän mennessä kolme puoluetta on nimennyt presidenttiehdokkaansa. Keskustaa edustaa kansanedustaja Matti Vanhanen, vihreitä kansanedustaja Pekka Haavisto ja vasemmistoliittoa europarlamentaarikko Merja Kyllönen.

