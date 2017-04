WSJ: Trump harkitsee merkittäviä muutoksia lähipiiriinsä Valkoisessa talossa

|

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee merkittäviä muutoksia lähipiiriinsä Valkoisessa talossa, kertoo The Wall Street Journal hallintolähteeseensä vedoten. Lähde kertoo lehdelle, että Trump on ollut tyytymätön Valkoisen talon työntekijöiden välillä ilmenneisiin kiistoihin.

Lehden mukaan Trump harkitsee erityisesti kansliapäällikkö Reince Priebusin ja päästrategi Steve Bannonin siirtämistä muihin tehtäviin.

Bannon siirrettiin syrjään Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvostosta aiemmin tällä viikolla. Lisäksi Bannonin on kerrottu ottaneen yhteen muun muassa Trumpin poliittisen neuvonantajan ja vävyn Jared Kushnerin kanssa.

Myös Bannonin ja Priebusin välillä on kerrottu olleen kiistoja uuden hallinnon alkuaikoina. Lisäksi lehden mukaan Priebus olisi joutunut osaltaan kritiikin kohteeksi useiden mönkään menneiden hankkeiden takia. Esimerkiksi republikaanien terveydenhuoltouudistus kaatui ennen aikojaan, kun uudistus ei saanut kannatusta kongressin konservatiivisimmilta republikaaneilta.

Valkoinen talo kiistää

Kaksi Valkoisen talon kanssa läheisesti tekemisissä olevaa lähdettä kertoo lehdelle, että Trump on keskustellut uskottujensa kanssa ainakin Priebusin mahdollisista korvaajista. Lehden lähteiden mukaan esille on nostettu muun muassa Trumpin talouspoliittinen neuvonantajaa Gary Cohn, mutta korvaaja voisi mahdollisesta olla myös lähipiirin ulkopuolelta.

Time-lehden mukaan Valkoinen talo on kiistänyt mahdolliset muutokset. Avustava lehdistösihteeri Lindsay Walters sanoo tiedotteessa, että väitteet ovat täysin paikkaansa pitämättömiä.

https://www.wsj.com/articles/donald-trump-considering-major-shakeup-of-senior-white-house-team-1491588185?tesla=y&mod=e2tw

http://time.com/4731650/white-house-shakeup-steve-bannon-reince-priebus/

STT

