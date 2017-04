Yhdysvallat valmistelee uusia pakotteita Syyriaa vastaan

|

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchinin mukaan Yhdysvallat on pian asettamassa uusia pakotteita Syyriaa vastaan. Ministerin mukaan uudet pakotteet ovat vastatoimi epäillylle kaasuiskulle, jonka Syyrian armeija teki tiistaina kapinalliskaupunkiin.

Uutiskanava CNN:n mukaan Mnuchin ei tarkentanut mihin pakotteet tarkemmin kohdistuvat. Mnuchinin mukaan pakotteet asetetaan kuitenkin lähitulevaisuudessa.

– Pidämme pakotteita erittäin tärkeänä työkaluna. Nämä pakotteet ovat erittäin tärkeät ja aiomme käyttää niitä täydellä teholla, Mnuchin sanoi.

Eilen Yhdysvallat teki ohjusiskun syyrialaiseen sotilastukikohtaan. Isku oli Yhdysvaltojen ensimmäinen suora isku Syyrian hallintoa vastaan koko kuusivuotisen Syyrian sisällissodan aikana.

CNN:n mukaan Yhdysvallat tarkkailee nyt Syyrian vastausta iskuun. Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson sanoo, että tarkkailussa on, hyökkääkö Syyria Yhdysvaltain tai liittouman joukkoja vastaa tai onko maa aikeissa tehdä uutta iskua kemiallisilla aseilla.

Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley sanoi perjantaina, että USA on varautunut tekemään uusia iskuja Syyriaan. Hän totesi kuitenkin toivovansa, etteivät ne ole tarpeen.

http://edition.cnn.com/2017/04/07/politics/syria-sanctions-mnuchin/

STT

Kuvat: