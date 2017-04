Yhdysvaltain laivaston iskuryhmä liikkunut kohti Korean niemimaata

|

Yhdysvaltain laivaston iskuryhmä oli lauantaina liikkumassa kohti Korean niemimaata, vahvistaa Yhdysvaltain armeija. Asiaa kommentoineen armeijan edustajan mukaan iskuryhmä määrättiin siirtymään pohjoiseen toimenpiteenä, jonka tarkoitus on ylläpitää valmiutta läntisellä Tyynellämerellä.

Laivaston iskuryhmään kuuluu muun muassa USS Carl Vinson -lentotukialus sekä ohjusalus. Ryhmän oli alun perin tarkoitus mennä Australiaan, mutta se suuntasikin Singaporesta läntiselle Tyynellemerelle.

Yhdysvaltain armeijan edustajan mukaan suurin uhka alueella on edelleen Pohjois-Korea.

Pohjois-Korea on tehnyt ydin- ja ohjuskokeita YK:n pakotteista huolimatta. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset ovat sanoneet, että Pohjois-Korea voisi kehittää alle kahdessa vuodessa ydintaistelukärjen, joka voisi ylettää Yhdysvaltojen mantereelle asti.

Trump sanonut, että USA valmis elinoimaan Pohjois-Korean aiheuttaman ydinuhan yksinään

Torstaina ja perjantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump isännöi Kiinan presidentti Xi Jinpingin vierailua Floridassa. Presidenttien tapaamisen kärkiaiheisiin kuului Pohjois-Korea. Trump on painottanut Kiinan olevan Yhdysvaltain avainliittolainen Pohjois-Korean ydinohjelman hillitsemisessä.

Trump on myös sanonut, että Yhdysvallat on valmis eliminoimaan Pohjois-Korean aiheuttaman ydinuhan yksinään, jos Kiina ei lisää painostusta Pohjois-Korean suuntaan.

Yhdysvallat teki perjantaina ohjusiskun Syyriaan, jonka jälkeen Pohjois-Korea sanoi, että Yhdysvaltojen ohjusisku Syyriaan todistaa ydinaseohjelman tarpeellisuuden.

