Yhdysvaltain ulkoministerin määrä aloittaa Venäjän-vierailu – aikoo painostaa kaasuiskusta

Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillersonin on määrä aloittaa tänään vierailunsa Moskovaan. Tillersonin on tarkoitus tavata ainakin Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov.

Vierailun toteutumista on jännitetty, sillä Venäjän ja Yhdysvaltain suhteet ovat kiristyneet viime aikoina entisestään Syyrian tilanteen takia.

Yhdysvallat teki viime viikolla ohjusiskun Syyrian hallituksen hallussa olevalle lentokentälle, jota maa uskoo käytetyn kaasuiskun tekemiseen Syyriassa. Yhdysvallat pitää Syyrian hallintoa epäillyn kaasuiskun tekijänä.

Syyrian hallintoa tukeva Venäjä on sanonut Yhdysvaltain toimien rikkovan kansainvälistä oikeutta.

Yhdysvaltain iskun kohteena olleella lentokentällä oli myös venäläismiehistöä. Yhdysvallat kertoo varoittaneensa Venäjää etukäteen iskusta.

Puhelinyhteys jo viikonloppuna

Tillerson on ennen vierailua kertonut aikeistaan painostaa Venäjää epäillystä kaasuiskusta.

– En usko Venäjän haluavan heikentää välejämme, mutta tarvitaan paljon keskustelua, jotta saamme selville, millaisen suhteen Venäjä haluaa kanssamme, Tillerson kommentoi sunnuntaina.

Lavrov ja Tillerson keskustelivat puhelimessa lauantaina. Venäjän ulkoministeriön mukaan Lavrov sanoi Tillersonille, että hyökkäys terroristeja vastaan taistelevaa hallitusta kohtaan kannustaa ääriajatteluun ja luo turvallisuusuhkia.

STT

