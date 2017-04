Yksi pidätetty epäiltynä Dortmundin räjähdyksistä – Saksan poliisi selvittää mahdollista islamistista yhteyttä

|

Yksi henkilö on pidätetty Borussia Dortmundin jalkapallojoukkuetta kuljettaneen bussin lähellä sattuneista räjähdyksistä. Mestarien liigan peliin matkalla olleen pelaajabussin lähellä räjähti tiistaina kolmesti.

Syyttäjän mukaan yksi islamisti on pidätetty epäiltynä osallisuudesta iskuun. Tutkinnan kohteena on myös toinen epäilty. Dortmundin puolustaja Marc Bartra loukkaantui iskussa ja joutui tapahtuman jälkeen käsileikkaukseen.

Joukkue oli matkalla Mestarien liigan kotiotteluunsa Monacoa vastaan.

Saksan syyttäjäviranomaisen mukaan bussin läheltä löytyi kirje, jossa ilmoittaudutaan iskun tekijäksi. Saksalaismediassa kerrotaan, että kirjeessä olisi viitattu Allahiin. Mediatietojen mukaan kirjeessä mainitaan myös Berliinin joulumarkkinoille tehty isku, jossa kuoli joulukuussa 12 ihmistä. Lisäksi kirjeessä olisi nostettu esille Tornado-tiedustelukoneet, joita Saksa on lähettänyt äärijärjestö Isisin vastaiseen taisteluun.

Räjähdysten tekijäksi on esitetty myös muita tahoja. Esimerkiksi Süddeutsche Zeitung -lehti kertoi keskiviikkona väitteestä, jonka mukaan räjähdysten takana olisivat antifasistit.

Dortmundin ja Monacon puolivälieräottelu siirrettiin tiistailta tälle illalle. Saksalaisjoukkueen kapteeni Marcel Schmelzer on kertonut pelaajien olevan räjähdysten jäljiltä sokissa.

