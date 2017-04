Ylempien toimihenkilöiden lakot uhkaavat häiritä kauppojen toimintaa vappuviikolla

|

Suurimmissa kaupoissa on luvassa työnseisauksia toukokuun ensimmäisellä viikolla, kertoo Ylemmät toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi STT:lle. Kaupin mukaan työnseisauksia on aluksi määrä järjestää isoissa kaupan alan yrityksissä, kuten K- ja S-ryhmän kaupoissa sekä Stockmanneilla.

– Ylempien toimihenkilöiden työnseisauksista osa näkyy asiakkaille enemmän, osa vähemmän, mutta kauppojen toimivuuteen niillä voi olla isot vaikutukset kyseisellä viikolla, sanoo kaupan alan projektin vetäjä Ville-Veikko Rantamaula.

Aluksi lakkoja on määrä järjestää kaksi puolivuorokautista ja yksi kokovuorokautinen. YTN:n jäseninä on asiantuntijatason, päällikkötason, keskijohdon ja esimiestason työntekijöitä. Itse myymälöissä YTN:n jäseniä ei työskentele.

– Työnseisaukset kohdistuvat pääkonttoritoimintoihin, tukitoimintoihin, järjestelmän ylläpitoihin ja osittain logistiikkapuoleen, Rantamaula luettelee.

Lakoilla YTN yrittää painostaa työnantajaa eli Kaupan liittoa neuvottelemaan työehtosopimuksesta, jota YTN:llä ei tällä hetkellä ole. Työnantaja haluaa sopia työehdot paikallisesti.

YTN:n mukaan alan työehdoissa on tällä hetkellä puutteita.

– Kyse on lähinnä maksamattomista ylitöistä ja matka-ajasta, Kauppi sanoo.

Kaupin mukaan yhdeksän kymmenestä liiton jäsenestä haluaa työehtosopimuksen, mutta työnantajalla ei ole ollut halua siitä edes neuvotella.

