2 500– 3 000 ajoneuvoa vähemmän keskustassa

Ohikulkutien ykkösvaiheen tavoite oli vähentää Salon keskustan kautta kulkevaa liikennettä. Ely-keskuksen johtaja Matti Vehviläinen kertoi ohikulkutien kakkosvaiheen rakentamista käsittelevässä työseminaarissa maanantaina, että se on toteutunut: nyt keskustan kautta kulkee 2 500–3 000 autoa vähemmän kuin ennen ohikulkutietä.

– Ohikulkutien kakkosvaihe on hyvä tiehanke, jota on syytä pitää jatkuvasti esillä. Kilpailu tierahoista on kovaa, Vehviläinen sanoi.

Vehviläinen arvelee, että tien rakentaminen voisi käynnistyä 2020-luvun puolivälissä.