|

Eduskunta aloitti keskiviikkona sosiaali- ja terveyspalveluiden eli soten valinnanvapautta koskevan lain puimisen.

Esitys uudeksi soteksi on laaja, se on kiistelty ja se mullistaa uuteen uskoon käytännössä koko sosiaali- ja terveydenhuoltomme.

Sote-uudistus kytkeytyy maakuntauudistukseen. Perustettavat 18 maakuntaa vastaavat tulevaisuudessa sote-palveluista, joita tarjoavat julkinen sektori, yksityiset palveluntarjoajat ja kolmas sektori.

Valinnanvapaus tarkoittaa asiakkaan mahdollisuutta tehdä vuodeksi kerrallaan valinta siitä, miltä palveluntuottajalta hän sote-palvelunsa ottaa.

Uudistuksessa on vahva poliittinen lataus. Jo jättimuutoksen valmisteluvauhdista voi päätellä, että istuva hallitus haluaa saada asian päätökseen ennen seuraavia vaaleja. Uudistuksen on määrä tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

Eduskuntakeskustelu valinnanvapaudesta osoitti heti käynnistyessään, että oppositio suhtautuu uudistukseen ja erityisesti siihen liittyvään valinnanvapauden toteuttamiseen hyvin kriittisesti ja epäillen. Huomionarvoista on myös, että asiantuntijoiden arviot esitetystä mallista ovat enemmän varoittavia kuin siihen uskovia.

Koko uudistuksen raamittava lainsäädäntö joka tapauksessa on nyt hallituksen hyväksymä ja se on eduskunnan arvioitavana. On keskustelun ja arvioinnin aika.

Toteutuessaan uudistus koskettaa meitä kaikkia. Kun kysymys on terveydestä ja sairaudesta, ollaan hyvin herkillä alueilla.

Niin isosta ja monitahoisesta asiasta sotessa on kuitenkin kysymys, että käytännössä tavallisen ihmisen on hyvin vaikea perehtyä siihen. Edustajillamme on tässä tilanteessa poikkeuksellisen iso vastuu myös perehtyä uudistukseen ja sen vaikutuksiin.

Uudistus herättää suuren määrän kysymyksiä. Kansanedustajat saavat varautua siihen, että heille tehdään kysymyksiä tulevan sote-ajan tuomista muutoksista. Kysyjien taas on varauduttava siihen, että kaikkiin kysymyksiin ei vastausta vielä ole. Laki antaa raamit, mutta vasta asioiden vieminen arkeen ja käytäntöön osoittaa uudistuksen tulokset ja sisällön.