Ei yhtään ekaluokkalaista Teijon kouluun – Keskustelu koulujen sulkemisesta alkaa jälleen Salossa

Salon kouluihin ei riitä enää lapsia. Teijon koulussa ekaluokkalaisten määrä uhkaa jäädä ensi syksynä pyöreään nollaan.

Ellei tilanne muutu kesän aikana, koko vuosiluokka jää perustamatta.

Teijon koulun rehtori Mikko Linna ennakoi, että koulun lopettamiskeskustelu onkin jälleen edessä.

– Tilannetta tullaan taatusti käyttämään keppihevosena lopettamissuunnitelmille, Linna sanoo.

Teijon koulussa on tällä hetkellä kaikkiaan 29 oppilasta, joista yksi on kotiopetuksessa. Opettajia on kaksi.

Ensi syksynä viidessä salolaiskoulussa aloittaa alle kymmenen ekaluokkalaista.

Keskustelut kouluverkosta ovat jo aluillaan. Salon kaupunginhallituksessa käsitellään ensi maanantaina aiesuunnitelmaa tulevaisuuden oppimisympäristöjen selvittämiseksi Salossa.

Käytännössä kyse on siitä, miten ja missä opetussuunnitelman mukaista opetusta jatkossa annetaan.

Taustaluvut ovat karut. Ensi syksynä uusia ekaluokkalaisia on 629 ja esikoululaisia 553. Viime vuonna Salossa syntyi 377 lasta. Ekaluokkalaisten määrä vähenee vauhdilla.

– Syntyvyys on laskenut. Meidän on pakko katsoa, mitä kouluverkolle tehdään, sanoo Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko.

