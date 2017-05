Eurooppa olemme me

|

HEIKKI KOSKI. EU:n nykytilaa arvioitaessa myönteisiä tekijöitä ovat populististen ääriliikkeiden voittokulun pysäyttäminen, kuten Hollannin ja Ranskan vaaleissa tapahtui, EU:n kahden ydinvaltion Saksan ja Ranskan suhteiden tiivistyminen entisestään Macronin valinnan myötä ja EU:n yhtenäisyys Brexit-neuvottelujen tavoitteiden asettamisessa.

Ongelmia aiheuttavat väkirikkaan Puolan ja kymmenmiljoonaisen Unkarin poikkeaminen EU:n yleisesti hyväksytyistä arvoista sekä euro-alueeseen kuuluviin Välimeren maihin, ennen kaikkea Kreikkaan mutta myös esimerkiksi Italian pankkijärjestelmään, jatkuvasti liittyvät taloudelliset riskit. EU:n osuus lähialueiden, muun muassa Ukrainan ja Syyrian, kriisien ratkaisussa on vaatimaton. Sitä paitsi suhteet Venäjään ovat yhä kireät ja Turkkiin jännitteiset, tosin ensisijaiset syyt eivät piile EU:ssa.

Siellä, missä EU:sta puhutaan, vaaditaan samalla EU:n uudistumista. Jäsenmaissa koetaan, että EU on etääntynyt jäsenistään ja ryhtynyt elämään liiaksi omaa elämäänsä. Kyse on demokratiavajeesta, itse asiassa samasta ilmiöstä, josta jäsenmaita itseään monesti syytetään: ihmisten ja päättäjien välisen etäisyyden kasvusta.

Uudistuksia vaativat kykenevät kuitenkin harvoin esittämään konkreettisia ehdotuksia siitä, miten EU:n uudistaminen toteutetaan, eivät edes siitä, millä tavoin viestinnän keinoin unionia voisi tehdä ihmisille läheisemmäksi.

Eurooppa koostuu siinä määrin omaleimaisista ja perinteikkäistä kansallisvaltioista, että haikaileminen liittovaltion suuntaan Amerikan Yhdysvaltojen malliin tai vaikkapa vähän lievemmässäkin muodossa on turhaa. Jäljelle jää yhteistyön tiivistäminen ennen kaikkea taloudessa, puolustuksessa ja kansainvälisissä suhteissa.

Vaikka Hollannin ja Ranskan vaalit sujuivat EU:n kannalta suotuisasti, Wildersin ja Le Penin äänimäärät olivat kuitenkin siinä määrin suuret, ettei vaara ole ohi. Ammentamalla voimaa EU-vastaisuudesta populististen ääriliikkeiden kannatus saattaa kääntyä edelleen kasvuun, ellei EU ota vakavasti sitä kohtaan esitettyä kritiikkiä.

Sitä paitsi EU on kolmen arvaamattoman tahon, Venäjän, Turkin ja Yhdysvaltojen, ympäröimä. Ainakin Putinille ja Erdoǧanille sopisi mainiosti, että EU:n yhtenäisyyteen syntyisi säröjä. Trump tuskin haluaa heikentää unionia, mutta hänen ennakoimattomuutensa vaatii muuten alituista valppautta.

EU:n yli 60-vuotinen historia sisältää toki merkittäviä saavutuksia. Hiili- ja teräsyhteisön alkuperäinen idea 1950-luvun alussa oli estää uudet sodat Saksan ja Ranskan välillä. Tämän yhteistyön myötä EU:n alueella on vallinnut pysyvä rauha.

EU on niin ikään purkanut vapaan kaupan esteitä, hillinnyt nationalismin nousua parhaansa mukaan ja opettanut Euroopan kansoille yhteistyön ja voimien kokoamisen tärkeyttä, jos aiotaan pysyä mukana maailmanlaajuisessa muutoksessa.

EU on yhä meille eurooppalaisille tulevaisuuden projekti.

Kirjoittaja on hallintotieteiden tohtori.

heikki.koski@pp4.inet.fi