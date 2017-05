Kaikki hallitukseen

|

Kaikki valtuustoryhmät istuvat Salon tulevassa kaupunginhallituksessa. Puolueet sopivat tällä viikolla, että valtuuston pienimmillä, vasemmistoliitolla ja kristillisdemokraateilla, on kummallakin yksi edustaja 13-jäsenisessä hallituksessa. Perussuomalaiset ja vihreät saivat kumpikin yhden hallituspaikan, vaikka ne ovat huomattavasti vasemmistoliittoa ja kristillisdemokraatteja suurempia.

SDP:llä on kolme paikkaa, samoin kokoomuksella ja keskustalla.

Perussuomalaiset vaati kahta hallituspaikkaa, mutta muut eivät suostuneet tähän. Niille oli tärkeämpää saada kaikki ryhmät mukaan hallitukseen valtuustokauden alusta alkaen. Hyvitykseksi valtuustoon päätettiin perustaa kolmas varapuheenjohtajuus, joka avaa paikan hallituksen pöytään.

Ennen vaaleja Salossa valmisteltiin uutta hallintosääntöä, jolla tavoiteltiin 11-paikkaista kaupunginhallitusta. Nykyään hallituksessa on 13 jäsentä. Lisäksi pöytäkuntaan kuuluvat valtuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, joilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Heti vaalien jälkeen kävi selväksi, että suunniteltu luottamushenkilöhallinnon keventäminen ei onnistu, eikä sitä pidetty enää tärkeänä. Lopulta hallituksen pöytäkunnan koko kasvoi yhdellä edustajalla.

Syksyn 2000 vaalien jälkeen Salossa päädyttiin saman tyyppiseen ratkaisuun. Silloin paikoista saatiin aivan valintakokouksen alla aikaan sopu niin, että vaaleissa kokoomuksesta vihreisiin siirtynyttä Helena Ahasta varten perustettiin kaupunginvaltuustoon kolmas varapuheenjohtajuus.

Kunnallispolitiikassa ei ole hallitus–oppositio-jakoa niin kuin eduskunnassa. Tätä taustaa vasten on perusteltua, että kaikki valtuustopuolueet istuvat myös hallituksessa. Tällä kaudella vain kristillisdemokraatit on ollut ulkopuolella.

Kesäkuussa alkava valtuustokausi näyttää, millaisilla ryhmittymillä kaikkien puolueiden hallituksessa tehdään päätöksiä ja miten järjestely vaikuttaa valtuuston työskentelyyn. Arvomaailmoissa ja tavoitteissa on eroja, eikä samaan hallitukseen kuuluminen tarkoita, että asioista oltaisiin samaa mieltä.