Kerro kokemuksesi Salon retkeily- ja luontokohteista

Salossa kerätään tietoja seudun retkeily- ja luontokohteista sekä niiden käyttäjistä. Asukkailla on nyt mahdollisuus vastata internetissä olevaan kyselyyn aiheesta.

Tiistaina 2. toukokuuta avautuvassa kyselyssä tiedustellaan, mitä nykyisiä ja potentiaalisia retkeily- ja luontokohteita alueella on ja miten niitä pitäisi kehittää.

Kysely sisältää 12 kysymystä, ja siihen voi vastata 23. toukokuuta mennessä.

Kysely on osa maaliskuun alussa käynnistynyttä Salon retkeily- ja luontomatkailukohteiden Leader-kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena on selvittää ja listata, mitä nykyisiä ja potentiaalisia retkeily- ja luontomatkailukohteita Salossa on.

Myös muun muassa reittien kuntoa selvitetään, ja arvioidaan kehittämistoimien tarpeita. Lisäksi selvitetään, kuka kohteista vastaa ja miten ne sopivat eri käyttäjäryhmille.

Hankkeen lopuksi laaditaan sähköinen esite keskeisimmistä kohteista. Hanke jatkuu helmikuun 2018 loppuun. Tuen hankkeeseen on myöntänyt Ykkösakseli ry.