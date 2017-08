Lahnajärvellä avattiin lauantaina Checker-museo

|

Suomusjärvellä avattiin lauantaina Checker-museo, jossa voi tutustua Checker-merkkisiin taksiautoihin ja niiden historiaan Suomessa.

Checker-yhdistyksen ylläpitämä museo toimii Rantaravintola Lahnajärven pihalla olevassa entisessä huoltamorakennuksessa. Museoon myydään lippuja Rantaravintolan kassalta.

Avajaispäivänä museon ovet olivat auki ja paikalla oli lisäksi yhdistyksen väkeä esittelemässä museota. Tapahtuma houkutteli paljon kiinnostuneita kävijöitä.

Museossa on esillä kaksi Checker A2 -taksiautoa vuosimallia 1948, joista toinen on alkuperäiskuntoinen ja toinen on Checker ry:n entisöimä. Lisäksi nähtävillä on Checkereihin liittyvää esineistöä.

Museon kehittämistä aiotaan jatkaa, ja myöhemmin sinne tulee myös vuoden 1952 olympialaisiin liittyvää esineistöä, koska Suomeen tuotiin juuri olympialaisia varten 500 Checker-taksia.

Museoon on tarkoitus tulla myös infopiste, josta saa kootusti tietoa Suomen automuseoista ja harrasteajoneuvokerhoista.