MTK:n Marttila: Liian hyvää ruokaa liian halvalla

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilan mielestä suomalainen maatalouden ja elintarviketeollisuuden kehitys on jo muutamia vuosia ollut hallitsematonta ja kannattavuus todella heikkoa.

– Suomessa tehdään liian hyvää liian halvalla. Suomessa on Pohjoismaiden halvin ruoka, mutta kustannukset korkeat, Suomusjärvellä vieraillut ja Itsenäisyyden juhlakuusen Kettulan metsätilalle istuttanut Marttila sanoi.

MTK:n resepti tilanteen ja tuottajakatteidenkin parantamiseen on lisätä vientiä ja saada kotimarkkinoiden kuluttajat puolelleen. Marttila korostaa, että Suomessa halutaan korkealaatuista, turvallista ruokaa, joka on tuotettu eettisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla – siksi siitä tulisi olla myös valmis maksamaan halpistuotteita enemmän.

– Lisäksi maailmalla on satoja miljoonia kuluttajia, jotka ovat valmiita maksamaan huippuruuasta parempaa hintaa. Ne kuluttajat pitää vain löytää, Marttila sanoo.

Marttilan visiossa energia- ja valkuaiskasvien viljely moninkertaistuu Suome

sa. Salon seutua Marttila pitää hyvin otollisena alueena molempien kasvualojen kasvattamiseen.

– Pelloista olisi järkevää ottaa satoja tuhansia hehtaareita energiantuotantokäyttöön. Yleensä biotalous liitetään metsiin, mutta pelloilla ja maatiloilla on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.

