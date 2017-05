Muurlan opiston valokuvanäyttely Villissä

|

Muurlan opiston valokuvauslinjan kevätnäyttely on parhaillaan esillä kulttuuritalo Villissä Salossa. Utopia-näyttelyssä esittäytyvät opiston molemmat valokuvauslinjat, yhteensä lähes 30 opiskelijaa.

Opettaja Marko Hämäläisen mukaan eri-ikäisten oppilaiden ryhmä on ollut aktiivinen tekemisessään ja muutoinkin perin mainio. Ryhmässä kaikki palikat ovat loksahtaneet vuoden aikana yhteen.

Hämäläisen mukaan opiskelijat käsittelivät aihetta mielenkiintoisista ja monipuolisista näkökulmista. Mukana on niin mielenmaisemia, haaveita kuin myös kuvia unelmista ja unista.

Näyttelyssä on esillä sekä filmiltä vedostettuja ”vanhanajan” valokuvia että digitaalitekniikalla otettuja valokuvia. Aihe antoi myös muun muassa mahdollisuuden päällekkäisten komposiittivalokuvien luomiseen. Mukana on lisäksi yksi videoteos.

Tommy Starck: Unknown. Kuva kaksiosaisesta sarjasta.