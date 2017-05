Suruliputus tänään: Presidentti Mauno Koivisto on kuollut

|

Suomen yhdeksäs presidentti Mauno Koivisto on kuollut. Koiviston kuolemasta ilmoitti eilen tasavallan presidentin kanslia. Koivisto kuoli perjantaina kello 21.15 Meilahden sairaalassa Helsingissä 93-vuotiaana.

Koivisto toimi tasavallan presidenttinä vuosina 1982-1994. Tätä ennen hän toimi muun muassa pääministerinä, valtiovarainministerinä sekä Suomen Pankin pääjohtajana.

Koivisto saatetaan haudan lepoon valtiollisissa hautajaisissa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Koiviston presidenttikaudelle osui maailmanhistoriallisia tapahtumia, kuten Neuvostoliiton hajoaminen syksyllä 1991 ja monien entisten Neuvostoliiton osien itsenäistyminen. Koiviston kaudella Suomi irtautui YYA-sopimuksesta ja suuntasi katseen länteen jättämällä EU:n jäsenyyshakemuksen keväällä 1992.

Koiviston nautti laajaa kansansuosiota. Hänen valintansa presidentiksi vuonna 1982 nimittäin sinetöityi heti ensimmäisellä kierroksella.

Tellervo Koivisto kehui puolisoaan

Koiviston heikentyneestä terveydentilasta kertoi se, että jo muutamana vuonna presidenttipari on jättänyt väliin itsenäisyyspäivän linnanjuhlat. Maaliskuussa rouva Tellervo Koivisto kertoi Alzheimeria sairastavan puolisonsa muuttaneen hoitokotiin.

Aiemmin perjantaina tuli puolestaan tietoon, että presidentin tila oli heikentynyt nopeasti ja ettei aikaa ole enää paljon.

Tellervo Koiviston elämäkerta julkaistiin tammikuussa. STT:n haastattelussa hän antoi erityiskiitoksen erinomaiselle aviomiehelleen, jonka kanssa aviovuosia oli takana jo yli kuusi vuosikymmentä.

– Kotona kehun häntä paljon vähemmänkuin hän minua. Tässä on turkulaisen ja satakuntalaisen ero. Turkulainen on sittenkin paitsi kohteliaampi eikä töksäyttele kuten satakuntalainen, jopa hellempi kuin satakuntalainen tai loimaalainen, Tellervo Koivisto sanoi.

Koiviston perheen tärkeäksi tukikohdaksi muodostui Tähtelän tila Inkoossa, jonne vetäydyttiin presidenttikausillakin niin usein kuin mahdollista jopa presidentin kesäasunnosta Naantalin Kultarannasta. (STT)

Mauno Koivisto Salohallissa 3.6.2006 katsomossa lentopallon EM-karsintaotteluun Suomi-Turkki. Ottelu päättyi 0-3. SSS-arkisto.

Juuri presidentiksi valittu Mauno Koivisto, hänen tyttärensä Assi Koivisto (vas.) ja puolisonsa Tellervo Koivisto ensimmäisessä valinnan jälkeisessä tiedotustilaisuudessa eduskunnassa 26.1.1982. Kuva: SSS-arkisto, Kauko Mäntylä.

Presidentti Mauno Koivisto jakoi Tasavallan presidentin vientipalkinnon Nokia-Mobiralle vuonna 1987. Yhtiön puolesta huomionosoituksen vastaanottivat Jorma Nieminen, Simo Vuorilehto ja Lauri Lindroos. Kuva: SSS-arkisto, Jarmo Lehto.

Presidentti Mauno Koivisto Lohjalla vuonna 2001. Kuva: SSS-arkisto Antti Hämäläinen.