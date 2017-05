Saksan ja Ranskan vedolla EU uudistuu

|

Huoli Euroopan unionin hajoamisesta on kääntynyt toiveikkuuteen yhteisön vahvistumisesta. Britannian brexit näyttää jääneen yksittäiseksi ilmiöksi, kun Hollannissa ja Ranskassa kansa nosti peukalon ylöspäin EU:lle.

Veturiksi on lähdössä kaksi vahvaa jäsenmaata, Saksa ja Ranska. Tällä vedolla EU-uudistuksella on kaikki onnistumisen mahdollisuudet, jos muut maat otetaan aidosti mukaan. Myös Suomen pitää lähteä eturivissä uutta unionia rakentamaan.

Ranskan tuore presidentti Emmanuel Macron liputtaa voimakkaasti Euroopan unionin, avoimuuden ja yhteistyön puolesta. Hän voitti presidentinvaaleissa selvällä äänierolla äärioikeiston Marine Le Penin, joka olisi sulkenut rajoja ja vetäytynyt EU:sta.

EU-kriittisiä ääniä oli kuitenkin niin paljon, että Macronin on pakko ottaa ne huomioon. Macron onkin korostanut EU:n uudistumistarvetta. Le Pen joukkoineen taas varoittaa, että Ranska joutuu Euroopan vahvan naisen, Saksan liittokansleri Angela Merkelin talutusnuoraan.

Kesäkuun parlamenttivaali ovat Macronille tärkeät, sillä niissä ratkaistaan, miten vahvaa tukea parlamentista on luvassa. Nuori oma puolue tuskin enemmistöä parlamentista saa, mutta mahdollisuus yhteistyöhön voi avautua vanhojen valtapuolueiden kanssa.

Saksassa liittokansleri Merkelin kristillisdemokraattinen puolue CDU on edennyt vahvasti osavaltiovaaleissa. Viimeksi puolue voitti vaalit suurimmassa osavaltiossa Nordrhein-Westfalenissa. Sosiaalidemokraattinen SPD kärsi katkeran tappion, vaikka se oli SPD:n kansleriehdokkaan Martin Schulzin kotiosavaltio.

Vaalimenestys kertoo siitä, että saksalaiset arvostavat Merkelin toimintaa maailmalla. Vauraassa Saksassa maailman epävakaus huolestuttaa nyt sisäpolitiikkaa enemmän.

Tässä tilanteessa ei ollut yllätys, että presidentti Macronin ensimmäinen valtiovierailu suuntautui Berliiniin. Macronin ja Merkelin tapaaminen vahvisti kuvaa johtajien yhteisestä halusta uudistaa Euroopan unionia.

Ranskan ja Saksan hyvä yhteistyö onkin paras tapa edetä. Macronille olisi vaikeaa, jos Saksa alkaisi sanella vaatimuksia muun muassa talouden kuntoon laittamisesta.